Havadaki drone'u karadan kablosuz şarj ettiler

Çinli bir araştırma ekibi, mikrodalga kullanarak yerden uçan bir drone'a enerji aktaran kablosuz bir güç iletim sistemini başarıyla test etti. Sistem, uçağın altına monte edilen bir anten dizisine enerji yönlendiren hareketli bir vericiye dayanıyor. Böylece fiziksel bağlantı olmaksızın sürekli güç iletimi yapılabiliyor. Testte, hem drone hem de yer birimi hareket halindeyken bile kararlı bir iletim sağlandı.

Interesting Engineering'de yer alan habere göre, analistler konsepti kara tabanlı bir “uçak gemisi” olarak nitelendiriyor. Yani zırhlı bir araç, hem drone'lar için kalkış platformu hem de enerji merkezi işlevi görüp drone operasyonlarını, uçak gemilerinin denizde uçakları desteklediğine benzer biçimde sürdürebilir.

YENİ SİSTEM DRONE'LARI ÜÇ SAATİ AŞAN SÜRELERLE HAVADA TUTUYOR

Konseptin, drone'ların havada kalma süresini kayda değer ölçüde uzatabileceği ve sık inişler olmadan sürekli gözetleme, taarruz görevleri ve elektronik harp operasyonlarına olanak tanıyabileceği değerlendiriliyor.

Hakemli Aeronautical Science & Technology dergisinde yayımlanan sonuçlar, savunma odaklı teknolojilerle yakından ilişkilendirilen Xidian Üniversitesi araştırma ekibine ait. South China Morning Post'un aktardığına göre testlerde araç üzerine monte edilen sistem, sabit kanatlı drone'ları yaklaşık 15 metre irtifada 3,1 saate kadar havada tutabildi ve gerçek koşullarda stabil bir enerji aktarımı sağladı.

Proje lideri Song Liwei'ye göre temel teknik zorluklardan biri, hem drone hem yer birimi hareket halindeyken mikrodalga vericinin hedefle tam olarak hizalı kalmasıydı. Ekip bu sorunu, GPS konumlandırma, gerçek zamanlı takip mekanizması ve cihaz üzerindeki uçuş kontrol sistemlerini birleştirerek ışın yönünü sürekli düzelterek çözdü. Bu koordinasyon, hareket ve çevresel değişkenlere rağmen kararlı bir enerji aktarımına imkân sağladı.

Teknoloji, uçuş süresini uzatmanın ötesinde drone tasarımlarını da şekillendirebilir. Cihaz üzerindeki büyük bataryalara olan ihtiyacı azaltarak daha ağır yük ve ek sensörler için yer ve ağırlık kazanımı sağlayabilir. Uygulamada bu, daha küçük platformların menzilden veya dayanıklılıktan ödün vermeden daha karmaşık görevleri yerine getirebilmesi anlamına geliyor.