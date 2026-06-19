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Havai fişek deposunda korkutan yangın

Konya’da havai fişek deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Havai fişek deposunda korkutan yangın

Yangın, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi 14652. Sokak’ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, H.Ç.’nin sahibi olduğu havai fişek deposundan belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri havai fişeklerin de patladığı yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangınla ilgili iş yeri sahibi H.Ç. ve deponun bekçisi ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezi’ne götürüldü.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Havai fişek deposunda korkutan yangın 1

Havai fişek deposunda korkutan yangın 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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