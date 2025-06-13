Havalanması 30 saniye bile sürmemiş! Hindistan'daki uçak kazasında dikkat çeken görüntü

Hindistan'da kakıştan kısa süre sonra yerleşim alanına düşerek infilak eden uçakta bulunanların neredeyse tamamı hayatını kaybetti. 290 kişinin can verdiği uçak kazası hakkında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

1 KİŞİ KURTULMUŞTU

Kazada uçakta bulunan 242 kişinin yanı sıra yurtta bulunan öğrencilerle birlikte 260’tan fazla kişi hayatını kaybetti. Uçaktan tek sağ kurtulan yolcu, 28 yaşındaki İngiliz vatandaşı Vishwash Kumar Ramesh olmuştu.

Uzmanlar, görüntülerin kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığını doğrular nitelikte olduğunu belirtiyor. İlk bulgular motor gücü kaybı ya da kanatçık konfigürasyon hatası ihtimaline işaret ediyor. Kara kutu incelemeleri ise halen sürüyor.

(HABERGLOBAL)