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Havalanması 30 saniye bile sürmemiş! Hindistan'daki uçak kazasında dikkat çeken görüntü

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Begüm Özkaynak

Hindistan'ın Ahmedabad Havalaanı'nda yolcu uçağı düşmüştü. Air India’ya ait AI‑171 sefer sayılı yolcu uçağının geçtiğimiz günlerde kalkıştan hemen sonra düşmesiyle ilgili yeni bir güvenlik kamerası kaydı yayımlandı. Görüntülerde, Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın havalandıktan kısa süre sonra irtifa kaybederek, hızla yakındaki bir öğrenci yurduna çarptığı anlar görülüyor.

Hindistan'da kakıştan kısa süre sonra yerleşim alanına düşerek infilak eden uçakta bulunanların neredeyse tamamı hayatını kaybetti. 290 kişinin can verdiği uçak kazası hakkında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

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1 KİŞİ KURTULMUŞTU

Kazada uçakta bulunan 242 kişinin yanı sıra yurtta bulunan öğrencilerle birlikte 260’tan fazla kişi hayatını kaybetti. Uçaktan tek sağ kurtulan yolcu, 28 yaşındaki İngiliz vatandaşı Vishwash Kumar Ramesh olmuştu.

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Uzmanlar, görüntülerin kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığını doğrular nitelikte olduğunu belirtiyor. İlk bulgular motor gücü kaybı ya da kanatçık konfigürasyon hatası ihtimaline işaret ediyor. Kara kutu incelemeleri ise halen sürüyor.

(HABERGLOBAL)

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Hindistan
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