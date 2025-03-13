Havalar bir sıcak bir soğuk! 20 derece birden düşecek: "İki mevsim birden yaşanacak"

Bugünden itibaren hava sıcaklıkları tüm yurtta yükselirken, hafta sonu yaz havası etkili olacak. Ancak Afrika’dan gelen çöl tozları, 1 hafta boyunca Türkiye’de etkisini sürdürecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, nefes almayı zorlaştıracak toz taşınımının özellikle hangi bölgelerde etkili olacağını açıkladı.

ÇÖL TOZU TÜRKİYE'Yİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Afrika üzerinden gelen çöl tozu, Türkiye genelinde yoğun şekilde hissedilecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu çöl tozunun İstanbul’da yüzde 70-80 seviyesine çıkabileceğini belirtti.

HAVA SICAKLIKLARI ÖNCE ZİRVE YAPACAK

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonu boyunca yurt genelinde etkili olacak. İstanbul’da sıcaklığın 25 dereceye, Ankara’da 28 dereceye çıkması beklenirken Antalya'da sıcaklık 25 dereceyi bulacak.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TÜRKİYE KIŞ HAVASINI TEKRAR YAŞAYACAK"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumunda sert bir değişim yaşanacağını belirterek "Önümüzdeki hafta Türkiye kış havasını tekrar yaşayacak" dedi. İstanbul'da sıcaklık salı günü 8 dereceye kadar düşecek. Anadolu'nun birçok bölgesinde kar yağışı beklenirken, İstanbul'da kar ihtimali görünmüyor.

YURDUN BATISINDA YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Meteoroloji raporlarına göre Marmara’nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinde hafif sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde genellikle açık ve az bulutlu hava hâkim olacak. Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayları ile pus ve sis etkili olacak. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

İKİ MEVSİM BİR ARADA YAŞANACAK

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 10 gün boyunca hem yaz hem de kış havasının hissedileceğini belirtti. "Bu hafta yaz gibi, Erzurum’da bile sıcaklık 18 dereceye çıkacak" diyen Şen, önümüzdeki hafta ise Anadolu’da kar yağışının başlayacağını söyledi.

(Türkiye Gazetesi)