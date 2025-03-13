HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Havalar bir sıcak bir soğuk! 20 derece birden düşecek: "İki mevsim birden yaşanacak"

Havalar bir sıcak bir soğuk! 20 derece birden düşecek: "İki mevsim birden yaşanacak"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.03.2025 17:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de hava durumu tersine dönüyor! Önce çöl sıcakları ve Afrika'dan gelen toz bulutları, ardından 20 derece birden düşecek hava sıcaklıklarıyla sert bir kış dönüşü olacak. İstanbul'da sıcaklık 25 dereceye çıkacak, ama salı günü 8 dereceye kadar düşecek! Anadolu'ya kar geri geliyor! Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde yaşanacak ani hava değişimiyle ilgili kritik uyarılarda bulundu.

Havalar bir sıcak bir soğuk! 20 derece birden düşecek: "İki mevsim birden yaşanacak"

Bugünden itibaren hava sıcaklıkları tüm yurtta yükselirken, hafta sonu yaz havası etkili olacak. Ancak Afrika’dan gelen çöl tozları, 1 hafta boyunca Türkiye’de etkisini sürdürecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, nefes almayı zorlaştıracak toz taşınımının özellikle hangi bölgelerde etkili olacağını açıkladı.

ÇÖL TOZU TÜRKİYE'Yİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Afrika üzerinden gelen çöl tozu, Türkiye genelinde yoğun şekilde hissedilecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu çöl tozunun İstanbul’da yüzde 70-80 seviyesine çıkabileceğini belirtti.

col-tozu

HAVA SICAKLIKLARI ÖNCE ZİRVE YAPACAK

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonu boyunca yurt genelinde etkili olacak. İstanbul’da sıcaklığın 25 dereceye, Ankara’da 28 dereceye çıkması beklenirken Antalya'da sıcaklık 25 dereceyi bulacak.

hava7

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TÜRKİYE KIŞ HAVASINI TEKRAR YAŞAYACAK"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumunda sert bir değişim yaşanacağını belirterek "Önümüzdeki hafta Türkiye kış havasını tekrar yaşayacak" dedi. İstanbul'da sıcaklık salı günü 8 dereceye kadar düşecek. Anadolu'nun birçok bölgesinde kar yağışı beklenirken, İstanbul'da kar ihtimali görünmüyor.

hava3

YURDUN BATISINDA YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Meteoroloji raporlarına göre Marmara’nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinde hafif sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde genellikle açık ve az bulutlu hava hâkim olacak. Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayları ile pus ve sis etkili olacak. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

yagmur

İKİ MEVSİM BİR ARADA YAŞANACAK

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 10 gün boyunca hem yaz hem de kış havasının hissedileceğini belirtti. "Bu hafta yaz gibi, Erzurum’da bile sıcaklık 18 dereceye çıkacak" diyen Şen, önümüzdeki hafta ise Anadolu’da kar yağışının başlayacağını söyledi.

(Türkiye Gazetesi)

Rusya'dan Ukrayna açıklaması! "Avrupalı ülkeler barışın sağlanmasını istemiyor"Rusya'dan Ukrayna açıklaması! "Avrupalı ülkeler barışın sağlanmasını istemiyor"
DMM, "MEB imam hatip liselerinin başarısını artırmak için kredi aldı" iddiasını yalanladıDMM, "MEB imam hatip liselerinin başarısını artırmak için kredi aldı" iddiasını yalanladı
Anahtar Kelimeler:
hava durumu çöl tozu rüzgar kış yaz sıcaklık yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zam beklerken yatan maaşları görünce iş bıraktılar

Zam beklerken yatan maaşları görünce iş bıraktılar

Kızı Zeyno gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu! ''Hem güzel hem yetenekli''

Kızı Zeyno gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu! ''Hem güzel hem yetenekli''

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

Deniz kumundan yapılan apartmanda kentsel dönüşüm isteyen yöneticiye kabusu yaşattılar! "İftara iki dakika kala..."

Deniz kumundan yapılan apartmanda kentsel dönüşüm isteyen yöneticiye kabusu yaşattılar! "İftara iki dakika kala..."

Ahlaksız adam yakalandı

Ahlaksız adam yakalandı

Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı! "Aleyna Öldürüyorlar beni diye bağırıyordu"

Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı! "Aleyna Öldürüyorlar beni diye bağırıyordu"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.