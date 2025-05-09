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Havalar ısındı, grip mevsimi bitmedi! Hastaneler doldu taştı! Uzmanlardan kritik uyarılar: "Mutasyon gerçekleşmiş olabilir"

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, 2025 yılı grip mevsiminin beklenenden uzun sürdüğünü belirterek önemli uyarılarda bulundu. Mayıs ayının ortalarına gelinmesine rağmen üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastanelere başvuruların devam ettiğini söyleyen Doç. Dr. Doğan, özellikle risk grubundaki bireylerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Çarpıcı açıklamalar haberimizde...

NKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, bu yıl gribal hastalıkların halen devam ettiğini söyledi.

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2025 YILINDA GRİP MEVSİMİ UZADI!

2025 yılını diğer yıllardan ayıran bir özelliğin grip mevsiminin oldukça uzaması olduğunu belirten Doç. Dr. Doğan, "Mayıs ayının ortalarında olmamıza rağmen hala hatırı sayılır sayıda üst solunum yolları şikayeti ile hastalar hastanelere başvurmakta, sağlık kuruluşlarına başvurarak destek istemekteler. Grip hastalığı özellikle belirli yaş grubu için tehlike oluşturur. 65 yaş üstü bireyler, 5 yaş altı çocuklar, bağışıklık sistemi hastalıkları olanlar, solunum, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği hastalığı, kanser hastalığı olan gibi bireyler için ağır geçirme riski ile karşı karşıyadırlar. Bunlar semptomları başladığı an en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak destek almalıdırlar" dedi.

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İSTİRAHAT, SIVI TÜKETİMİ VE UYKU DÜZENİ

Riskli gruplarda bulunan için ciddi solunum yetmezliği ile zatürrenin ciddi tehdit olabileceğine işaret eden Doç. Dr. Mustafa Doğan, "Bunların içinde normal bireyler için böyle bir aciliyeti söz konusu değil. Bu kişiler evde normal semptomatik tedaviyle toparlayabilirler. Bunlara karşı önerilerimiz şu olacaktır. İstirahat, yeterli sıvı tüketilmesi, uyku düzenine dikkat edilmesi, mevsime uygun beslenilmesi ayrıca dış ortamdaki hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler nedeniyle kıyafetlerine aldanmamaları, dışarıya çıkarken yanlarına, bir ceket, polar almalarını önereceğiz. Vücut ısısındaki ani düşmeler ya da soğuğa maruz kalmaya sebebiyet vererek bu tür hastalıkların daha kolay sebebiyet vermesine yol açmaktadır" dedi.

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'BİR MUTASYON GERÇEKLEŞMİŞ OLABİLİR'

Uzmanların bu aylarda fazla yoğunluk beklemediklerini ancak bu yıl biraz farklı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Doğan, "Mayıs ayının ortalarında bir üst solunum yolu enfeksiyonu sayısında bir artış, bu tür hastalarda yoğun bir hastane başvurusu beklemeyiz. Bu sene biraz daha farklı oldu, bu mevsimin getirdiği özelliklere bağlı. Özellikle nisan ayına sarkan mevsimdeki ani düşmeler, kar yağışları, soğuklar kışın tekrar yaşanmasına sebebiyet verdi diyebiliriz" dedi. Virüs çeşitlerine ilişkin de konuşan Doç. Dr. Doğan, "RNA virüsü, sık mutasyona uğrarlar. Mutasyon hastalığı daha önceden geçirmiş kişilerin de tekrar hasta olmasına sebebiyet vererek var olan toplumdaki hasta sayısındaki artışa sebebiyet verir. O nedenle bir mutasyon gerçekleşmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
grip soğuk algınlığı üst solunum yolu enfeksiyonu
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