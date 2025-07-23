HAVELSAN ve OYAK’tan yüzde 100 yerli dijital dönüşüm hamlesi

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı iştiraki HAVELSAN’ın geliştirdiği yeni nesil iş yönetim sistemi KOVAN, OYAK’ın 2021’den bu yana yatırımcısı olduğu teknoloji şirketi INNOVANCE iş birliğiyle dijital dönüşüm çözümlerinde çıtayı yükseltiyor. Bu stratejik ortaklığa ilişkin anlaşma, İstanbul’da düzenlenen törenle imzalandı. Törende OYAK Yönetim Kurulu Başkanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar protokole imza attı.

Yapılan iş birliğiyle HAVELSAN KOVAN, INNOVANCE’ın uygulama ve entegrasyon gücüyle dijital dönüşüm projelerinde daha geniş ölçekte devreye alınacak; kurumlara yerli, milli, güvenli ve sürdürülebilir bir alternatif sunacak.

HAVELSAN’da sadece KOVAN için çalışan 120 kişilik uzman Türk mühendis ekibi görev alıyor. 1000’in üzerindeki yazılımcısıyla Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan INNOVANCE ise KOVAN’ın uygulama ve yaygınlaştırma süreçlerinde aktif rol üstlenecek. Bu güçlü mühendislik ortaklığı, yerli çözümlerle yürütülen dijital dönüşüm projelerinde güvenli, hızlı ve esnek bir model ortaya koyarken; Türkiye’nin teknoloji odaklı kurumsal dönüşüm yolculuğunda da yeni bir eşiği temsil ediyor.

Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen HAVELSAN KOVAN, kurumların insan kaynakları, finans ve lojistik gibi temel süreçlerini güvenli, entegre ve esnek bir altyapıyla yönetmesini sağlıyor. Mevzuat uyumlu yapısı, bulut tabanlı mimarisi ve kamu entegrasyonlarıyla hem kamu hem özel sektör hem de savunma sanayide dijital dönüşüm projeleri için güçlü bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yüksek Seçim Kurulu, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, HAVELSAN, BOTAŞ gibi yerli ve yabancı büyük kurumsal yapılara hizmet veren HAVELSAN KOVAN, Azerbaycan’da yürütülen dijital altyapı dönüşüm projesiyle Türkiye'nin teknoloji ihracatındaki gücünü de ortaya koyuyor.

Başta kamu uygulamalarıyla yüksek uyumluluk gösterecek şekilde geliştirilen HAVELSAN KOVAN, tüm bilgi servisleriyle hızlı entegrasyon sağlayabilen esnek bir altyapıya sahip. Mevzuat uyumlu, süreç odaklı ve bulut tabanlı platformun sunduğu yeni iş modeli; yapay zekâ, blok zinciri ve büyük veri gibi ileri teknolojilere hazır, siber güvenlik altyapısıyla donatılmış yüzde 100 yerli ve bağımsız bir kurumsal teknoloji çözümü olarak öne çıkıyor.

HAVELSAN KOVAN

HAVELSAN tarafından geliştirilen KOVAN, kamu kurumları, savunma sanayi firmaları ve özel sektör için tasarlanmış, kurum içi iş süreçlerini güvenli ve bütünleşik biçimde yöneten yeni nesil bir iş yönetim sistemi (kurumsal kaynak yönetimi) platformudur. Yazılım, insan kaynakları, finans ve lojistik gibi temel fonksiyonları dijitalleştirerek kurumlara izlenebilirlik ve operasyonel verimlilik sağlıyor.

Türkiye’de büyük işletmelerin yaklaşık yüzde 80’i, orta ölçekli işletmelerin yarısı bu sistemleri aktif biçimde kullanıyor. KOBİ segmentinde pazarın 2026’ya kadar yıllık ortalama yüzde 21 büyüyerek yaklaşık 2 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. HAVELSAN KOVAN, bu dinamik pazarda yerli bir alternatif olarak kamuya entegrasyon yetkinliği ve güvenlik önceliğiyle farklılaşıyor.

Yapay zekâ, blok zinciri ve büyük veri gibi teknolojilerle uyumlu geliştirilen KOVAN, HAVELSAN’ın Ar-Ge yaklaşımı doğrultusunda sürekli evriliyor. Hem platforma yeni teknolojiler kazandırılıyor hem de bu teknolojiler sahaya uygulanabilir çözümlerle taşınıyor.

INNOVANCE

2017 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan INNOVANCE, finans sektöründen kamu projelerine, girişimlerden sanayi ve üretim odaklı dijitalleşme süreçlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren ve sahip olduğu teknoloji iştirakleriyle Türkiye’nin yükselen teknoloji şirketlerinden biri.

Almanya, Romanya, İngiltere ve Umman’daki iştirakleriyle global ölçekte büyümeyi sürdüren INNOVANCE; uzman mühendislik ekibiyle çok sayıda dijital dönüşüm projesinde aktif rol üstleniyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda kurum ve şirkete teknolojik çözümler sunan INNOVANCE, Türkiye’nin teknoloji üretiminde dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda stratejik katkı sağlıyor.