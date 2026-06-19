HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Havuza tesettürlü mayo yasağında 1 gözaltı

Mersin'in Mezitli ilçesinde çocuğu havuzdayken tesettürlü mayoyla havuza alınmayan anne, o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntüler üzerine sitenin görevlisinin gözaltına alındığı bildirildi.

Havuza tesettürlü mayo yasağında 1 gözaltı

Olay, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ne yer alan Zafer Sitesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çocuğu havuzda olan bir kadın tesettürlü mayo ile havuz alanına girmek istedi. Görevli tarafından kıyafeti nedeniyle izin verilmediğini iddia eden kadın, o anları cep telefonu ile kaydederek yardım istedi.

Havuza tesettürlü mayo yasağında 1 gözaltı 1

HAVUZDA TESETTÜRLÜ MAYO TARTIŞMASI: 1 GÖZALTI

Görüntüler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmış olup, site görevlisi gözaltına alınmıştır" denildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nişanlısını ve babasını öldüren şahıs tutuklandıNişanlısını ve babasını öldüren şahıs tutuklandı
Bingöl’de bir haftada 37 şüpheli yakalandıBingöl’de bir haftada 37 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin havuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Siyaset kulislerini karıştıran kare

Siyaset kulislerini karıştıran kare

Adalar Belediyesi'ne operasyon! Gözaltılar var

Adalar Belediyesi'ne operasyon! Gözaltılar var

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

Yıldız futbolcu icralık oldu! Yıllık kirası dudak uçuklattı

Yıldız futbolcu icralık oldu! Yıllık kirası dudak uçuklattı

Sıfır faizli TOKİ formülü Meclis’te! MHP, teklifi sundu

Sıfır faizli TOKİ formülü Meclis’te! MHP, teklifi sundu

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.