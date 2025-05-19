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'Hayalet sınıf' skandalı! Yüzlerce öğrencinin diploması iptal, 6 okul kapatıldı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullarda gerçekleştirdiği denetimlerde skandal bir gerçek ortaya çıktı. 'Hayalet sınıf' olayında, kayıt şartını yerine getirmeyenler, gerçeğe aykırı notlar verilen veya okula devam etmese de sınıfını geçenler hakkında tespitler yapıldı. Skandal olayda 403 öğrencinin diploması iptal edilirken 6 özel okulun ise çalışma ruhsatının iptal edildiği öğrenildi.

'Hayalet sınıf' skandalı! Yüzlerce öğrencinin diploması iptal, 6 okul kapatıldı...

MEB, özel okullarda yapılan denetimler sonucu skandal usulsüzlükler tespit etti. Bu usulsüzlüklere göre yüzlerce öğrencinin devamsızlıkları okul yönetimince kaydedilmiyor, sınavlara girmeden notlandırılıyor ve bazıları kayıt şartlarını bile taşımıyor...

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'Hayalet sınıf' olarak bilinen bu sistemin detaylarının ortaya çıkmasının ardından 403 öğrencinin diploması iptal edilirken, 6 okul ise kapatıldı.

6 OKUL KAPATILDI

Denetimlerde, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan 12’nci sınıf öğrencileri için ders işlenmeyen ve devamsızlık kaydı tutulmayan “hayalet sınıflar” kuran özel okullar da tespit edildi.

Bu sınıflar, öğrencilerin tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanması için oluşturulmuştu. Mevzuata aykırı bu uygulamaları gerçekleştiren 6 özel okulun çalışma ruhsatı MEB tarafından iptal edildi.

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403 DİPLOMA, 398 SINIF GEÇME İPTAL

Denetimler sonucunda, usulsüzlük tespit edilen 403 öğrencinin diplomaları iptal edildi. Ayrıca, okula devam etmeyen ve sınavlara katılmadan not verilen 398 öğrencinin sınıf geçme işlemleri geçersiz sayılarak bir önceki sınıf seviyesine geri alındılar.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
özel okul meb
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