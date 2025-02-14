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Hayalindeki telefona kavuşacaktı... Dolandırıcıların bu planı şaşkına çevirdi: "Siz siz olun ailenizi dinleyin"

14.02.2025 09:29
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İstanbul Arnavutköy'de 19 yaşındaki Zeynep Öztürk, sosyal medyada gördüğü bir reklama tıkladı. Hayalindeki telefona ulaşmak için reklama tıklayan Öztürk kabusu yaşadı. Dolandırıcıların tuzağına düşen Öztürk, onlarla iletişime geçtiğinde ise hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Hayalindeki telefona kavuşacaktı... Dolandırıcıların bu planı şaşkına çevirdi: "Siz siz olun ailenizi dinleyin"

Arnavutköy’de yaşayan 19 yaşındaki Zeynep Özyurt isimli genç kız sosyal medya platformunda dolaştığı esnada ilgisini çeken bir telefon reklamına denk geldi. Ailesinin uyarılarına rağmen hayalini kurduğu markanın telefon çekilişine katılarak kazanma ümidi yaşayan genç kız dolandırıcıların hedefi oldu.

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KARGO VE VERGİ PARASI...

Genç kıza çekilişi kazandığını ve telefonu göndereceklerini söyleyen dolandırıcılar ilk başta kargo parası daha sonra ise vergi parası diyerek genç kızdan 10 bin TL aldı. Dolandırıldığını anlayan genç kız durumu ailesine bildirerek tekrar dolandırıcılarla iletişime geçtiğinde küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Genç kız ve ailesi polise giderek şikayetçi oldu.

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"SİZ SİZ OLUN AİLENİZİ DİNLEYİN"

Yaşadığı durumu anlatan Zeynep Özyurt, "Sosyal medya üzerinden bir çekilişe katıldım. Bana bir link attılar ve kazandığımı söylediler. Ben bilgilerimi doldurdum. Küçük bir kargo ücreti ödememi söylediler onu ödedim daha sonra vergi ücreti ödemem gerektiğini söylediler onu da ödedim. Ben vazgeçmek istedim. Bu sefer tehdit ederek mahkemeye vereceklerini cayma ücreti olacağını söylediler. Açıklama kısmına doğru yazmamıza rağmen yanlış yazdığımızı belirterek tekrar para istediler. Biz atmayınca yine tehdit ettiler. Karakola giderek şikayetçi olduk. Sosyal medyadaki her çekilişe inanmamanızı tavsiye ediyorum. Ben ailemi dinlemedim beni çok uyardılar. Siz siz olun ailenizi dinleyin." İfadelerini kullandı.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Arnavutköy dolandırıcı
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