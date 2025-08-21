HABER

“Hayallerle imkanlar arasındaki farkı kapatmaya çalıştık” Şanlıurfa’daki TÜGVA etkinliğinde 30 bin genç toplandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Şanlıurfa Yaz Okulları Finali, 30 bin gencin ve ailesinin katılımıyla büyük bir coşku içinde 11 Nisan Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, “Hayaller ile imkanlar arasındaki farkı kapatmaya çalıştık” dedi.

“Hayallerle imkanlar arasındaki farkı kapatmaya çalıştık” Şanlıurfa’daki TÜGVA etkinliğinde 30 bin genç toplandı

Programa Şanlıurfa Valisi Sayın Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Cevahir Asuman Yazmacı ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Sayın Mehmet İlhami Günbegi katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, öğrenciler yıl boyunca edindikleri bilgi ve yeteneklerini sergiledi. Sahne gösterileri, atölye sunumları etkinliklerle gençler ve aileler keyifli vakit geçirdi.

GAZZE VE FİLİSTİN UNUTULMADI

Dabke Dansı performansı ile gençler Filistin halkının yanında olduğunun bir kez daha altını çizmiş oldu.

TÜGVA BAŞKANI BEŞİNCİ: HAYALLAR İLE İMKANLAR ARASINDAKİ FARKI KAPATMAYA ÇALIŞTIK

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Şanlıurfa’daki yaz okullarının gençlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimine yaptığı katkıya dikkat çekerek, “Bu yaz okullarında gençlerimiz hem öğrendi hem eğlendi. Hayaller ile imkânlar arasındaki farkı kapatmaya çalıştık. Bundan sonra da ülkemizin her bir gencine dokunmaya devam edeceğiz.” dedi.

