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Hayat Büyükşehir Belediyesi'nden sigarayı bırakan çalışanlarına 3 yıl boyunca ekstra 20 gün izin...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.02.2025 12:54
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, toplumda sigarayı bırakma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla personeline yönelik ödüllü bir sigara bırakma etkinliği başlattı. Düzenli sağlık kontrolleriyle katılımcıların ilerlemesi takip edilecek. Etkinlik sonunda sigarayı bırakmayı başaran personel, motivasyon yemeğine davet edilecek. Başarı gösteren personele ise yıllık iznin dışında ekstra izin günleri, Sigarasız Yaşam Rozeti, Plaketi ve şehir dışı eğitim imkanları sunulacak.

Hayat Büyükşehir Belediyesi'nden sigarayı bırakan çalışanlarına 3 yıl boyunca ekstra 20 gün izin...

Hatay Büyükşehir Belediyesi, toplumda sigarayı bırakma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla personeli arasında "Ödüllü Sigara Bırakma Etkinliği" başlattı.

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ÖDÜLLÜ KAMPANYA

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı "Önce İnsan" parolasından yola çıkarak toplumda sigarayı bırakma farkındalığı oluşturmak amacıyla Yeşilay işbirliği ile büyükşehir personeline yönelik sigara bırakma kampanyası başlattı.

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SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇİRİLECEK

Büyükşehirde görevli tüm personele yönelik yapılan etkinliğe katılanlara, sigarayı bırakma sürecinde psikolojik destek ve sağlıklı yaşama yönelik çeşitli uğraş önerileri sunulacak, bununla birlikte katılımcılar düzenli aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilecek.

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MOTİVASYON YEMEĞİNE ÇIKARTILACAK

Etkinlik sonunda, bir daha hiçbir surette sigara kullanmamak kaydıyla sigarayı bırakmayı başaran personel, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk ve üst düzey yöneticilerin de katılacağı motivasyon yemeğine davetli olarak katılacak.

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HER YIL EKSTRA 20 GÜN İZİN

Proje kapsamında başarılı olduğu tespit edilen personele ayrıca yıllık ve mazeret izni dışında 2025, 2026 ve 2027 yılları için ayrı ayrı 20 gün izin, Sigarasız Yaşam Rozeti, Sigarasız Yaşam Plaketi ve 2025, 2026, 2027 yılları için en az iki kez şehir dışı eğitim imkanı sunulacak. Yetkililer, sigaranın zararlarına dikkat çekmek ve vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik etmek amacıyla bu tür farkındalık çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Hatay sigara izin
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