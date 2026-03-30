Hayat kurtaracak icat! Yerin 100 metre altına kadar iletebiliyor

Afet durumlarında, maden kazalarında veya yer altı keşiflerinde iletişimin kopması, çoğu zaman arama kurtarma çalışmalarının önündeki en büyük engellerden biri oluyor. Geleneksel radyo frekanslarının kayalara ve toprağa çarpıp sönümlendiği bu kör noktalara ulaşmak oldukça zor olsa da Güney Kore'den bu konuyla ilgili çığır açıcı bir haber geldi.

MANYETİK İNDÜKSİYONLA YERİN 100 METRE ALTINA SİNYAL GÖNDEREBİLİYOR

Tom's Hardware'da yer alan habere göre, Güney Kore'deki Elektronik ve Telekomünikasyon Araştırma Enstitüsü’nde (ETRI) görev yapan bir grup Güney Koreli araştırmacı, manyetik indüksiyondan yararlanarak yerin 100 metre altına kadar nüfuz edebilen yeni bir yeraltı kablosuz ağ teknolojisi geliştirmeyi başardı.

IEEE Xplore dergisinde yayımlanan bu yeni yöntem, geleneksel radyo frekansı yöntemlerinde ortaya çıkan sinyal zayıflaması ve bozulmasını önlüyor.

Kireç taşı anakaya gibi radyo sinyallerini ciddi şekilde bloke eden zorlu bir ortamda gerçekleştirilen testlerde; 0,9'a 0,9 metrekarelik nispeten küçük bir verici döngü anteni ve manyetik alan alıcı sensörü kullanıldı. Veriler, saniyede 2 Kilobit (Kb/s) gibi oldukça sınırlı bir hızda olsa da, zorlu katmanları aşarak yer altına başarılı bir şekilde iletildi.

ESKİ VERSİYONDAKİ SINIRLARI AŞILDI

Söz konusu teknolojinin temel fikri, ilk olarak araştırmacıların, voltaj tabanlı bir yöntemle toprağın içinden kablosuz iletişim kurulabileceğini keşfettikleri 2023 yılında ortaya çıktı.

Teknolojinin önceki versiyonundaki sınırlamaları aşmak için araştırmacılar, düşük radyo frekansları kullanarak manyetik indüksiyondan yararlanarak toprağın içinden kablosuz sinyaller iletmeyi sağlayan akım tabanlı bir yöntem geliştirdi. Bu yeni manyetik odaklı geçiş sayesinde iletişim menzili 40 metreden 100 metreye kadar çıkarıldı.

Araştırmacıların geliştirdiği bu yeni tür manyetik alan iletişimi sayesinde, yer altına nüfuz eden iletişim teknolojisi, daha düşük güç tüketen ve daha geniş uygulama alanlarına sahip daha küçük cihazlara entegre edilebilir.

AKILLI TELEFONLARA ENTEGRE EDİLEBİLİR

Rapolara göre ETRI, bu teknolojiyi akıllı telefonlara entegre etmeyi planlıyor. Bu yenilikçi sistemin daha taşınabilir cihazlara gelmesi; tünellerde, mağaralarda çalışan ya da bu alanlarda vakit geçiren hemen hemen tüm sektörler ve bireyler için yer altı kablosuz iletişiminin erişilebilirliğini artırabilir. En önemlisi, bu teknoloji acil durum hizmetlerinin yer altında kaybolan veya mahsur kalan kişilerle iletişim kurmasını sağlayabilir.

Ayrıca ETRI'nin teknolojinin açık deniz sondajlarında ve ulusal savunma sanayisinde de faydalı olma ihtimalini değerlendirdiği bildiriliyor.