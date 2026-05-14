Çarşamba’da kuvvetli sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı son tahminlerin ardından beklenen yağış, Samsun’un Çarşamba ilçesinde şiddetli bir şekilde başladı. Gök gürültüsüyle birlikte aniden bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarken, sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Gece yarısına kadar sürecek

MGM tarafından yayımlanan güncel hava durumu raporuna göre, Çarşamba ilçesi için 14 Mayıs günü saat 12.00 ile 23.59 arasını kapsayan kritik bir uyarı yayımlandı. Görselde paylaşılan bilgilere göre, yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır