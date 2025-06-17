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Hayat kurtaran bağış: 100'üncü kök hücre donörü onuruna pasta kesildi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Terapötik Aferez Merkezi, kök hücre bağışında bulunan 100’üncü gönüllü donör onuruna anlamlı bir kutlama gerçekleştirdi. Kasım 2023’ten bu yana faaliyet gösteren merkezde, gönüllü bağışçılar sayesinde bugüne kadar 100 hastaya umut oldu. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) iş birliğiyle Orta Karadeniz Bölge sorumluluğunu üstlenen merkez, kök hücre bağış sürecini Kızılay aracılığıyla organize ediyor.

Hayat kurtaran bağış: 100'üncü kök hücre donörü onuruna pasta kesildi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü, bugün 100'üncü bağışçısı olan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumali Demir (29) için pasta keserek kutlama yaptı.

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"HAYAT KURTARICI BİR İŞLEM"

Bugün 100'üncü vericilerinin bağışını gerçekleştirdiklerini belirten Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Öznur Aydın, "Bugün bizim için anlamlı bir gün. Merkezimizin 100'üncü bağışçısının toplandığı ve vericimizin olduğu bir gün. Bu bağışlar bizim için çok anlamlı. Çünkü hayat kurtarıcı bir işlem. Kök hücre nakli için donör olmak ve bu bağışta bulunmak gerçekten çok değerli, kıymetli bir işlem. Ben tüm vericilerimize buradan tekrar teşekkür ediyorum. Daha birçok hayata dokunabilmek için sayıların artmasını diliyorum. Özellikle lösemi hastalarının tedavisinde hayat kurtarıcı bir işlem. Hastalarımız daha önce gönüllü olarak Kızılay'a bağışta bulunuyor. Daha sonra eşleşenler verici adayı olabiliyorlar. Ama öncelikle biz gelip, onları değerlendiriyoruz, sağlık taramasından geçiriyoruz. Uygun olan hastalarımız daha sonra bir ihtiyaç olduğunda hastamıza ulaşıyoruz, çağırıyoruz ve burada gördüğümüz işlem gibi bir işlemle, aferez sistemiyle hücrelerini toplayarak hücre ihtiyacı olan hastaya bunu ulaştırıyoruz" dedi.

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"BU İŞLEM 3-4 SAAT SÜRÜYOR"

üBurada yapılan işlemi daha çok lösemi hastaların tedavilerinde kullandıklarını ifade eden Aydın, "Akut Miyeloid Lösemi (AML), Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) gibi özellikle lösemi hastalarına kullanıyoruz. Ama onun dışında aplastik anemi gibi hastalarda da kür sağlayıcı, yine birçok hematolojik malignitede de tedavi edemediğimiz hastalarda kür amaçlı uygulayabildiğimiz bir yöntem. Vericinin ve donörün uyumlu olması gerekiyor ve bunun dışında da bu işlem 3-4 saat sürüyor ama öncesi bir hazırlığı var. Hastalar gelip tetkik ediliyorlar. Nakil için uygunlar mı değerlendiriyorlar. Uygunsa bir 5 gün öncesinde kan yükseltici iğnelerle, Granülosit Koloni Uyarıcı Faktör (G-CSF) dediğimiz ilaçlarla kan değerlerini yükselterek daha sonra periferden tedavi amaçlı hücrelerini topluyoruz. Bu şekilde bir işlem. Çok zor bir işlem değil aslında. Hayatlarını kısıtlayıcı bir işlem değil. 1-2 gün ağrı olabilir. Ama onun dışında zorluğu yok hastalar için" diye konuştu.

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"HERKESİ BAĞIŞÇI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Donör vererek bağışçı olan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne görevli Cumali Demir, "Ben bu süreç başladığında, beni bilgilendirdiklerinde işin doğrusu bu kadar önemli bir durum olduğunu idrak edememiştim. Daha sonradan kendim araştırarak ya da Kızılay'daki abilerimiz sağ olsun beni bilgilendirerek, bu konunun bu kadar önemli olduğunu idrak edebildim. Benim söyleyeceğim tek bir şey var; herkesi bağışçı olmaya davet ediyorum. Kesinlikle bir insanın hayatını kurtarabilme ihtimalimizin olması bile çok güzel bir şey. Tekrar söylüyorum. Herkes bağışçı olsun, korkmasın. Acı çekme durumu yok. Korkulacak hiçbir şey yok" dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hematoloji Samsun kök hücre donör
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