Hayat pahalılığı sokağa döktü! Fransa'da işler karıştı: 1200 gözaltı

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, sarı yeleklilerin dünkü gösterilerinin ardından Fransız BFMTV kanalına açıklamalarda bulundu. Lecornu, gösteriler kapsamında 1200 kişinin gözaltına alındığını, 150 jandarma ve polisin yaralandığını aktardı.

HAYAT PAHALILIĞI VE AKARYAKIT FİYATLARI

Fransa'nın başkenti Paris'te hayat pahalılığı ve artan akaryakıt fiyatlarına karşı düzenlenen eylemlerin ardından bazı dükkanlar ve araçlar zarar gördü.

Bazı işletmelerin ise olası yeni eylemlere karşı dükkanlarını tahta levhalarla kapatarak önlem aldığı görüntülendi.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YERE GELDİ"

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin kimin yanında olduğunu seçme zamanının geldiğine işaret eden Lecornu, "Ya cumhuriyetin ve dolayısıyla kamu düzenini sağlayan, insanları ve malları koruyan, yasaları uygulayan emniyet güçlerinin yanındasınız ya da kırıp dökenlerin yanındasınız." ifadelerini kullandı.

Lecornu, ülkede geri dönüşü olmayan bir noktaya gelindiğini kaydetti.

CAN KAYBI VAR

Polis kaynakları, Paris'teki gösteri sırasında fenalaşan bir kişinin ilk yardım merkezine götürüldüğünü açıkladı. Söz konusu gösterici, merkezin önüne getirildiği sırada hayatını kaybetti.

Paris Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre bu kişi, kalp ve solunum durması sonucu hayatını kaybetti.

DİKKAT ÇEKEN YASA TEKLİFİ

Başbakan Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin eylemler kapsamında vatandaşları korumak için ciddi bir şiddetle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Emniyet güçlerine net talimatlar verildiğini dile getiren Lecornu, onlardan suistimalleri önlemelerinin, insanları ve malları korumalarının, suça karışanları gözaltına alıp adalet karşısına çıkarmalarının istendiğini kaydetti.

Lecornu, ortalığı kırıp dökenlerin verdikleri hasarları ödemesini öngören yasa tasarısıyla ilgili parlamento görüşmelerini sonuna kadar götürmeye kararlı olduğunu dile getirerek, kamuya ait paranın, ortalığı kırıp dökenlerin yol açtığı hasarı değil, kamu hizmetlerini finanse etmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı dün ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır