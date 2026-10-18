HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Hayat pahalılığı sokağa döktü! Fransa'da işler karıştı: 1200 gözaltı

Fransa'da sarı yelekliler yeniden meydanlara çıktı. Hayat pahalılığı ve akaryakıt fiyatlarını protesto edenler bazı dükkanları kullanılamaz hale getirdi. Şu ana kadar toplamda 1200 eylemci gözaltına alındı. Ülkede yaşananlar için, "Geri dönüşü olmayan bir noktaya geldi" yorumu yapıldı.

Hayat pahalılığı sokağa döktü! Fransa'da işler karıştı: 1200 gözaltı

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, sarı yeleklilerin dünkü gösterilerinin ardından Fransız BFMTV kanalına açıklamalarda bulundu. Lecornu, gösteriler kapsamında 1200 kişinin gözaltına alındığını, 150 jandarma ve polisin yaralandığını aktardı.

Hayat pahalılığı sokağa döktü! Fransa da işler karıştı: 1200 gözaltı 1

HAYAT PAHALILIĞI VE AKARYAKIT FİYATLARI

Fransa'nın başkenti Paris'te hayat pahalılığı ve artan akaryakıt fiyatlarına karşı düzenlenen eylemlerin ardından bazı dükkanlar ve araçlar zarar gördü.

Bazı işletmelerin ise olası yeni eylemlere karşı dükkanlarını tahta levhalarla kapatarak önlem aldığı görüntülendi.

Hayat pahalılığı sokağa döktü! Fransa da işler karıştı: 1200 gözaltı 2

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YERE GELDİ"

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin kimin yanında olduğunu seçme zamanının geldiğine işaret eden Lecornu, "Ya cumhuriyetin ve dolayısıyla kamu düzenini sağlayan, insanları ve malları koruyan, yasaları uygulayan emniyet güçlerinin yanındasınız ya da kırıp dökenlerin yanındasınız." ifadelerini kullandı.

Lecornu, ülkede geri dönüşü olmayan bir noktaya gelindiğini kaydetti.

Hayat pahalılığı sokağa döktü! Fransa da işler karıştı: 1200 gözaltı 3

CAN KAYBI VAR

Polis kaynakları, Paris'teki gösteri sırasında fenalaşan bir kişinin ilk yardım merkezine götürüldüğünü açıkladı. Söz konusu gösterici, merkezin önüne getirildiği sırada hayatını kaybetti.

Paris Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre bu kişi, kalp ve solunum durması sonucu hayatını kaybetti.

Hayat pahalılığı sokağa döktü! Fransa da işler karıştı: 1200 gözaltı 4

DİKKAT ÇEKEN YASA TEKLİFİ

Başbakan Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin eylemler kapsamında vatandaşları korumak için ciddi bir şiddetle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Emniyet güçlerine net talimatlar verildiğini dile getiren Lecornu, onlardan suistimalleri önlemelerinin, insanları ve malları korumalarının, suça karışanları gözaltına alıp adalet karşısına çıkarmalarının istendiğini kaydetti.

Hayat pahalılığı sokağa döktü! Fransa da işler karıştı: 1200 gözaltı 5

Lecornu, ortalığı kırıp dökenlerin verdikleri hasarları ödemesini öngören yasa tasarısıyla ilgili parlamento görüşmelerini sonuna kadar götürmeye kararlı olduğunu dile getirerek, kamuya ait paranın, ortalığı kırıp dökenlerin yol açtığı hasarı değil, kamu hizmetlerini finanse etmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı dün ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kastamonu’da yüksek rakımlı yerleşim yerleri beyaza büründüKastamonu’da yüksek rakımlı yerleşim yerleri beyaza büründü
Gaziantep’te pamuk fabrikasında yangınGaziantep’te pamuk fabrikasında yangın

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Fransa eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.