Haydar Çolakoğlu: "Siyaset, ticaret ve bürokraside Kastamonuluların sesini en güçlü şekilde duyuracağız"

Kastamonulular Platformu Başkanı Haydar Çolakoğlu, platform tarafından organize edilen Büyük Kastamonu İftarı’nda bir konuşma gerçekleştirdi. Çolakoğlu, "Bizler, böylesine şanlı bir geçmişin evlatları olarak, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece, siyasette, ticarette ve bürokraside Kastamonuluların sesini en güçlü şekilde duyuracağız!" şeklinde konuştu.

Kastamonuluların, birlik ve beraberlikle seslerini daha gür duyuracağını vurgulayan Çolakoğlu, etkinliğe katılanlara güçlü bir dayanışma mesajı verdi.

"MİLLİYETÇİ, MUHAFAZAKÂR VE CUMHURİYETÇİ BİR KİMLİK TAŞIDIK"

Haydar Çolakoğlu, "Bizler, Kastamonu Platformu olarak; Kastamonulu sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflarla güçlü bir dayanışma içinde çalışarak siyasette, bürokraside ve ticarette Kastamonuluların en üst seviyede temsil edilmesini sağlamak amacıyla gönüllülük esasına dayalı bir şekilde faaliyet gösteriyoruz.

Bugün, İstanbul'da ikinci büyük nüfusa sahip hemşehri topluluklarından biri olmamızın yanı sıra, Anadolu'da yaklaşık 700 bin Kastamonulu vatandaşımız yaşamaktadır. Biz Kastamonulular, tarih boyunca millî ve manevi değerlere bağlı, milliyetçi, muhafazakâr ve Cumhuriyetçi bir kimlik taşıdık.Tarih sayfalarını çevirdiğimizde, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte Kastamonuluların ülkemizin kaderinde oynadığı kritik rolü açıkça görebiliriz." dedi.

"KURTULUŞ SAVAŞI'NDA EN FAZLA ŞEHİT VEREN İLLERDEN BİRİDİR"

Haydar Çolakoğlu, "Özellikle Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehit veren illerden biri olarak, vatan uğruna destan yazmış bir şehirdir Kastamonu. Bu vatan için, cepheye gitmek isteyen ama "kadınları savaşa almazlar" diye erkek kılığına girerek mücadeleye katılan Halime Çavuş'un memleketidir Kastamonu. Bu vatan için, Çanakkale'de henüz 15 yaşında canını veren ve ardı ardına şehitler verdiği için tam iki yıl mezun veremeyen, Anadolu'nun ilk lisesi olan Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin memleketidir Kastamonu. Bu vatan için, İstiklâl Madalyası ile onurlandırılan, Milli Mücadele'nin lojistik üssü olan, "Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önemini bizzat vurguladığı İnebolu'nun memleketidir Kastamonu. Ve bu vatan için, soğuk kış günlerinde cephane taşırken canını feda eden, Türk kadınının cesaretini ve fedakârlığını simgeleyen Şehit Şerife Bacı'nın memleketidir Kastamonu.

"KASTAMONULULARIN SESİNİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE DUYURACAĞIZ!"

Haydar Çolakoğlu, "Bizler, böylesine şanlı bir geçmişin evlatları olarak, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece, siyasette, ticarette ve bürokraside Kastamonuluların sesini en güçlü şekilde duyuracağız. Kastamonu'dan İstanbul'a uzanan bu yolda, iki şehir, tek yürek diyerek, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve birliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek iftar sofrasında bizleri bir araya getiren Rabbime şükrediyor, katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ne mutlu Kastamonulu olana!" dedi.