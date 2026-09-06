'Hayırlı olsun' paylaşımından aklama soruşturmasına! 'Gizli ortaklık' iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması çerçevesinde ifadesi alınan Alptürk Enginyurt’un ticari ilişkilerine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Baba Cemal Enginyurt’un sosyal medyada “kardeşimin mekanı” diyerek paylaştığı Ankara’daki eğlence merkezinin resmi kayıtlarında, oğlunun şirket ortağı olduğu ve mekanda yapılan denetimlerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma dosyasındaki ticaret sicili kayıtları, belediye ruhsatları ve tanık beyanlarına göre; Ankara Optimum AVM’de faaliyet gösteren “Öküz Roof” isimli eğlence mekanının, Alptürk Enginyurt’un da ortakları arasında yer aldığı ARN 06 Turizm Gıda Ltd. Şti. tarafından işletildiği belirlendi.

"KARDEŞİMİN MEKANI" DEDİ, OĞLU ŞİRKET ORTAĞI ÇIKTI

Soruşturma dosyasında öne çıkan en çarpıcı ayrıntılardan biri ise Milletvekili Cemal Enginyurt’un 8 Temmuz 2023 tarihli sosyal medya paylaşımı oldu.

Enginyurt, söz konusu adresten fotoğraf paylaşarak "Ankara Optimum’da Murat Ertaş kardeşimin yeni işletmeye alacağı mekana hayırlı olsun ziyaretindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 4 Ağustos 2023 tarihli kayıtlarına göre; hisse devri yoluyla Murat Ertaş, Muhammed Kürşad Şahin ve Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un şirkete resmi ortak oldukları belgelendi. Alptürk Enginyurt da savcılık ifadesinde bu şirketle ticari bağının bulunduğunu doğruladı.

ESKİ DANIŞMAN VE ESKİ İL BAŞKANI DOĞRULADI

Cemal Enginyurt’un uzun yıllar danışmanlığını üstlenen Ali Şenyurt ve Demokrat Parti eski Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı’nın savcılığa verdikleri tanık ifadeleri de ticari yapıyı netleştirdi.

İfadelerde, Alptürk Enginyurt’un mekanın fiili işletmeciliğini üstlendiği, ortağı Kürşad Şahin’in ise Cemal Enginyurt’a son derece yakın bir isim olduğu kaydedildi.

POLİS DENETİMİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Soruşturma dosyasında yer alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün 15 Eylül 2023 tarihli resmi evrakı, mekanda yapılan denetimlerdeki aksaklıkları da ortaya koydu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 13 Eylül 2023 gecesi işletmede gerçekleştirdiği kontrolde şu bulgular kayda geçirildi:

SGK EKSİKLİĞİ

TAPDK Belgesi Yokluğu: Mekanın alkol satış yetki belgesi (TAPDK) gösterilemediği için idari para cezası kesildi ve sunuma hazır durumdaki alkollü içeceklere polis tarafından el konuldu.

Dosyadaki bir diğer iddia ise denetim esnasında Alptürk Enginyurt’un babası Cemal Enginyurt’u aradığı ve Enginyurt’un kontrolün yapıldığı adrese gelerek kolluk görevlileriyle görüştüğü yönünde oldu.

Ticaret sicili ve belediye ruhsatlarında Cemal Enginyurt’un doğrudan adı geçmese de; aile yakınları, eski çalışanlar ve resmi evrakların sunduğu tablo, savcılığın "gizli ortaklık" ve "gerçek faydalanıcı" iddiaları üzerindeki incelemesini derinleştirdi.

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Alptürk Enginyurt ise hakkındaki suçlamaları reddederek tüm ticari faaliyetlerinin yasal çerçevede yürütüldüğünü savundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mali hareketlere ilişkin geniş çaplı incelemesi sürüyor.