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Sahte altınla dolandırıcılık turu! 2'si kadın 3 kişi il il, kuyumcu kuyumcu böyle dolaşmış

İstanbul'dan yola çıkan 2'si kadın 3 kişi, Antalya ve Çanakkale'de toplamda 5 kuyumcuya sahte altın sattı. Altınların gerçeğinden ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu tespit edildi. Dolandırıcılık anlarından dikkat çeken görüntüler kameralara yansıdı. Şüphelilerin güzergahlarında başka kuyumcuları da dolandırdığı değerlendiriliyor.

Sahte altınla dolandırıcılık turu! 2'si kadın 3 kişi il il, kuyumcu kuyumcu böyle dolaşmış

İstanbul'dan başlayan dolandırıcılık turu Denizli'de sona erdi. Sevinç C. (21), Eyüp K. (55) ve Büşra G. (26) adlı dolandırıcılar 100 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı.
Sahte altınla dolandırıcılık turu! 2 si kadın 3 kişi il il, kuyumcu kuyumcu böyle dolaşmış 1

2 Eylül tarihinde Kepez ilçesinde bulunan bir kuyumcuya müşteri gibi gelen bir kadının gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde üretilmiş sahte altını satarak dolandırıcılık olayına karıştığı ihbarı üzerine Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Sahte altınla dolandırıcılık turu! 2 si kadın 3 kişi il il, kuyumcu kuyumcu böyle dolaşmış 2

Akşam saatlerinde Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde bulunan iş yerine gelen ve 11 bin 500 TL değerinde aldatma kabiliyeti yüksek sahte altın verildiğini belirleyen ekipler şahsın kimliğinin tespit edilmesi amacıyla güvenlik kamerası incelemesi başlattı.

Sahte altınla dolandırıcılık turu! 2 si kadın 3 kişi il il, kuyumcu kuyumcu böyle dolaşmış 3

Yapılan araştırmada kadın şahsın aynı gün içerisinde Kepez ilçesi Dokuma bölgesinde ve Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesinde bulunan başka bir kuyumcuyu daha aynı yöntemle dolandırdığı belirlendi.
Sahte altınla dolandırıcılık turu! 2 si kadın 3 kişi il il, kuyumcu kuyumcu böyle dolaşmış 4

100 SAATE YAKIN GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Araştırmalarını derinleştiren Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 100 saate yakın güvenlik kamerası incelemesi sonucunda şahsın kimliğine ve bölgeden ayrıldığı araç plakasına ulaştı.

Sahte altınla dolandırıcılık turu! 2 si kadın 3 kişi il il, kuyumcu kuyumcu böyle dolaşmış 5

Kadın şahsın ertesi gün Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesinde bulunan başka bir kuyumcuda daha aynı şekilde 13 bin TL dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi. Kimlik bilgisinden kadın şahsın Konyaaltı ilçesinde bir otelde konakladığının tespit edilmesi üzerine otele giden ekipler şahısla birlikte 2 kişinin daha olduğunu ve sabah saatlerinde çıkış yaptıklarını öğrendi.

Sahte altınla dolandırıcılık turu! 2 si kadın 3 kişi il il, kuyumcu kuyumcu böyle dolaşmış 6

PTS kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri isimlerinin Sevinç C. (21), Eyüp K. (55) ve Büşra G. (26) olduğu tespit edilen 3 şahsın araçla Antalya’dan Denizli istikametine ayrıldıkları belirledi.
Sahte altınla dolandırıcılık turu! 2 si kadın 3 kişi il il, kuyumcu kuyumcu böyle dolaşmış 7

DENİZLİ GİRİŞİNDE YAKALANDILAR

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçen ekipler Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinin yanı sıra Çanakkale’de 5 farklı kuyumcuya gerçeğinden ayırt edilemeyecek aldatma değeri yüksek sahte altın satarak dolandırıcılık olayına karışan 2’si kadın 3 kişiyi yakaladı.

Sahte altınla dolandırıcılık turu! 2 si kadın 3 kişi il il, kuyumcu kuyumcu böyle dolaşmış 8

Şahısların yapılan üst ve araç aramasında suçtan elde edildiği değerlendirilen; 143 bin 700 TL nakit para, 2 bin Amerikan Doları, dolandırıcılık olaylarında kullanılan ve sahte olduğu değerlendirilen 61 gram altın, 2 adet çeyrek altın, 2 adet bileklik, 1 çift küpe, 1 kolye, 1 adet sim kart ve 3 adet cep telefonuna el konuldu.

Sahte altınla dolandırıcılık turu! 2 si kadın 3 kişi il il, kuyumcu kuyumcu böyle dolaşmış 9

DOLANDIRICILIK TURUNA ÇIKMIŞLAR

Kepez Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin 100 saate yakın güvenlik kamerası incelemesi ve ısrarlı takibi ile Denizli’de yakalanarak Antalya’ya getirilen Sevinç C. (21), Eyüp K. (55) ve Büşra G. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Sahte altınla dolandırıcılık turu! 2 si kadın 3 kişi il il, kuyumcu kuyumcu böyle dolaşmış 10

İstanbul’dan yola çıktıkları ve güzergâh boyunca onlarca kuyumcuyu aynı yöntemle dolandırdıkları değerlendirilen şüpheliler nitelikli dolandırıcılık suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte altınla dolandırıcılık turu! 2 si kadın 3 kişi il il, kuyumcu kuyumcu böyle dolaşmış 11

Sahte altınla dolandırıcılık turu! 2 si kadın 3 kişi il il, kuyumcu kuyumcu böyle dolaşmış 12

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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