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Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Ergani-Diyarbakır kara yolunda A. E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü, itfaiye erleri tarafından çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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