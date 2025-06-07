HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hayrete düşüren görüntü: Kaza yaptıkları araca saldırdılar! Yardım istedi, kimse oralı olmadı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışmasıyla trafik kazası yaşandı. Kaza sonrası bir grup, çarpıştıkları araca saldırmaya başladı. Vatandaşların korku dolu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hayrete düşüren görüntü: Kaza yaptıkları araca saldırdılar! Yardım istedi, kimse oralı olmadı

Hatay'da yaşanan trafik kazası sonrası bir grup, çarpıştıkları araca saldırarak vatandaşlara korku dolu anlar yaşattılar.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yaşandı. Karşı yönden gelen 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası çileden çıkan araç içerisindeki bir grup, kaza yaptıkları araca saldırdılar.

AW471760_03

İçerisinde insanların bulunduğu araca saldıran ve üzerine çıkan şahısların yaşattıkları korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AW471760_02

Araçlarına saldırılan bir şahsın yardım çağrısı dikkat çekerken, yaşananlarsa görenleri hayrete düşürdü.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ferdi Zeyrek'in yaralandığı havuz ve site havadan görüntülendiFerdi Zeyrek'in yaralandığı havuz ve site havadan görüntülendi
Tartıştığı kişilere bıçak çekmişti, sınır dışı edildiTartıştığı kişilere bıçak çekmişti, sınır dışı edildi

Anahtar Kelimeler:
Hatay kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yapışınca bırakmıyor: Cezası 557 bin TL! 'Kırmızı liste'de yer alıyor

Yapışınca bırakmıyor: Cezası 557 bin TL! 'Kırmızı liste'de yer alıyor

Gece yarısı açıklandı! Ve teklifi bu kez kabul etti... Osimhen'i açıkladılar

Gece yarısı açıklandı! Ve teklifi bu kez kabul etti... Osimhen'i açıkladılar

Ferdi Zeyrek 74 yıl sonra bir ilki başarmıştı!

Ferdi Zeyrek 74 yıl sonra bir ilki başarmıştı!

DEM Parti-MHP görüşmesine 'demli çay' şakası damga vurdu

DEM Parti-MHP görüşmesine 'demli çay' şakası damga vurdu

Ukrayna'nın 'Örümcek Ağı' operasyonuna misilleme

Ukrayna'nın 'Örümcek Ağı' operasyonuna misilleme

İlker Başbuğ’dan Hasan Akgün'e destek!

İlker Başbuğ’dan Hasan Akgün'e destek!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.