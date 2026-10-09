Silivri iddiası gündem oldu! Görüntü uzaydan tespit edildi; İzmir, Ankara ve Antalya'da da var

İngiliz basınından The Guardian gazetesinin haberine göre, Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) araştırmacıları tarafından uydu verileri üzerinde yapılan incelemede, Silivri’deki tesisin Türkiye’de en yüksek metan salımı tespit edilen atık depolama alanı olduğu iddia edildi.

SAATTE 7,4 TON METAN ATMOSFERE KARIŞIYOR

Araştırmada, Silivri’deki çöp depolama tesisinden atmosfere saatte ortalama 7,4 ton metan salındığı hesaplandı. Bu emisyon miktarının iklim üzerindeki etkisinin, yaklaşık 1,5 milyon büyük SUV aracın oluşturduğu emisyonlara eşdeğer olduğu ifade edildi.

Metan, atmosferde ısıyı tutarak küresel ısınmayı artıran güçlü sera gazları arasında yer alıyor. Özellikle çöp depolama alanlarında organik atıkların ayrışması sonucunda ortaya çıkan metan, iklim değişikliğine yol açan önemli emisyon kaynaklarından biri olarak gösteriliyor.

"TÜRKİYE’NİN FARKLI ŞEHİRLERİNDE DE TESPİT EDİLDİ" İDDİASI

Uydu verileri üzerinden gerçekleştirilen analizlerde yüksek metan salımları yalnızca İstanbul’un Silivri ilçesiyle sınırlı kalmadı.

İzmir, Ankara ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerindeki atık depolama tesislerinde de yüksek seviyelerde metan gazı salımı tespit edildiği iddia edildi.

Araştırmanın bulguları, çöp depolama alanlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının boyutunu ortaya koyarken, atık yönetimi ve metan salımının azaltılmasına yönelik önlemlerin önemini de gündeme getirdi.