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Son dakika | Yıkım kararı uygulanmamış! Maltepe'de çöken binada o kişiler kusurlu bulundu

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Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Maltepe'de çökmesiyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği binayla ilgili bilirkişi ön raporunda binanın mimarı, bina sahipleri ve şantiye sorumlusu kusurlu bulundu. Ayrıca uygulanmayan bir yıkım kararı olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği, çöken binayla ilgili bilirkişi ön raporu çıktı.

KUSURLULAR TESPİT EDİLDİ

Binanın mimarı, bina sahipleri ve şantiye sorumlusu kusurlu bulundu.

Son dakika | Yıkım kararı uygulanmamış! Maltepe de çöken binada o kişiler kusurlu bulundu 1

YIKIM KARARI UYGULANMAMIŞ

Binanın kaçak dört karı için yıkım kararı çıktığı ancak kararın uygulanmadığı belirtildi.

Son dakika | Yıkım kararı uygulanmamış! Maltepe de çöken binada o kişiler kusurlu bulundu 2

DENİZ KABUĞU DA İNFİAL YARATMIŞTI

Binanın enkazında rastlanan görüntü de 'pes' dedirtmişti. Yıkıntının arasında, betonun arasında denizkabuğu olduğu görülmüştü.

Son dakika | Yıkım kararı uygulanmamış! Maltepe de çöken binada o kişiler kusurlu bulundu 3

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NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın alt üç katı, dün sabaha karşı çökmüştü. Bölgeye sevk edilen ekipler enkazda arama kurtarma çalışması başlatırken üst katlarda kalan vatandaşlar tahliye edilmişti. Yaklaşık 25 saat süren çalışmaların sonunda 20 yaşındaki Zeynep İnan’ın da cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe bina
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İmar barışı verenler Sarayda oturuyor
ömrünü tamamlamış çürümüş yıkım kararı alınmış olan bir binanın halen boşaltılmayıp ikametgaha bağlı olarak oturtulması Kanuni olarak suçtur zaten oradaki mimarların mühendislerin şantiyeli şeflerinin gözaltına alınması yanlış bir uygulama adamların sonsuza kadar dayanacak bina yapması imkansız
Eee sonuç o suçlu bu kusurlu ne olacak şimdi ölen öldüğü ile kalacak olacak olan bu sadece aslında o binada oturan herkesi içeri atıp ibreti aleme örnek olacak şuraya herkes çıkarı menfaati için anlaşmadılar demek yazıklar olsun bu vebal hepsine yeter
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