Son dakika | Yıkım kararı uygulanmamış! Maltepe'de çöken binada o kişiler kusurlu bulundu

Son dakika haberi: Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği, çöken binayla ilgili bilirkişi ön raporu çıktı.
Binanın mimarı, bina sahipleri ve şantiye sorumlusu kusurlu bulundu.
Binanın kaçak dört karı için yıkım kararı çıktığı ancak kararın uygulanmadığı belirtildi.
Binanın enkazında rastlanan görüntü de 'pes' dedirtmişti. Yıkıntının arasında, betonun arasında denizkabuğu olduğu görülmüştü.
İstanbul’un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın alt üç katı, dün sabaha karşı çökmüştü. Bölgeye sevk edilen ekipler enkazda arama kurtarma çalışması başlatırken üst katlarda kalan vatandaşlar tahliye edilmişti. Yaklaşık 25 saat süren çalışmaların sonunda 20 yaşındaki Zeynep İnan’ın da cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alınmıştı.
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