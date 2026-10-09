Maltepe'de çöken binanın enkazında akılalmaz görüntü: Betondan deniz kabuğu çıktı!

Dün İstanbul'un Maltepe ilçesinde 05.40 sıralarında çöken binadan 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Binanın neden çöktüğü araştırılıyor. Bugün enkazdan parça ve demir örnekleri alındı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Çökme sonucu hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Enkaz altından Gülce Turhan, Ahmet Muhammet İnan, Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt’un cansız bedenleri çıkarıldı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Binanın yıkılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında binanın mimarı H.B. ve şantiye şefi gözaltına alındı.

ENKAZDAN ÖRNEKLER ALINDI

Ekiplerin olay yerindeki enkaz kaldırma çalışmaları sona ererken, binanın yıkılma nedenine ilişkin incelenmek üzere bugün enkazdan parça ve demir örnekleri alındı.

BETONDAN DENİZ KABUĞU ÇIKTI

Bu arada binanın enkazında akılalmaz bir görüntüye rastlandı. Yıkıntının arasında, betonun arasında denizkabuğu olduğu görüldü. Görüntüleri gazeteci Hanifi Bayar da sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o görüntüler:

APARTMAN SAKİNİ PİŞMANLIĞINI ANLATMIŞTI

Çöken binadan kurtarılan Tolga Gürpınar, "Kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüşmüştük ancak sonuca bağlamamıştık keşke bağlasaydık, binamız çatlaktı, ufak tefek çatır çatır ses duyuyordu komşularımız" diyerek pişmanlığını dile getirmişti.

DÜKKAN KİRACISI FACİAYI AYLAR ÖNCE GÖRÜNTÜLEMİŞ

Binanın giriş katındaki dükkan kiracısı Fatma Kaya da apartman sakinlerinin kentsel dönüşüm konusunda anlaşamadıklarını ve binanın bu nedenle yıkım sürecine giremediğine dikkat çekerken şunları söylemişti:

"Burası bir konfeksiyon atölyesi değil, içeride makine falan yok yani kolon kesme asla yok. Ben gece gündüz burada yaşıyorum zaten. Niye kolon keseyim? Bana orada yer lazım değil ki. Ben ufak paketleri kargo yapıyorum, o kadar. Burası zaten yıkılacaktı. Biz gelirken de eskiydi. Hatta alt katta pimapen deposu var. Oranın kolonlarını eşim görmüştü. Dedi ki, 'Fatma, kolonlar artık gitmiş, yok olmuş. Çıkalım buradan.' Bütün malım mülküm enkazın altında kaldı. Telefon geldi komşumuzdan sabah altıda, ezanla birlikte. Selma abla Trabzon'a gitti iki gün önce. Onun çocukları var şu an. Bir de bacağı kesik bir tane amca var enkazın altında şu anda. Ben burada dükkan kiracısıyım. Benim böyle bir yetkim yok ama ev sahipleri benim bildiğim kadarıyla zaten aralarında anlaşamıyorlardı. Yani müteahhitlerle konuşuyorlardı ama bir araya gelip de karar verilmesi maalesef ki olmadı. Ben kızıma video attım 13 Nisan'da, 'Çatlaklar oluştu' dedim.

Zaten biz o çatlaklar olunca taşınmayı düşündük. Dükkan bulamadığımız için burada uyguna kaldık."

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır