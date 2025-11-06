HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hayvan hastalıkları ile mücadelede yol kontrolleri devam ediyor

Aydın’da hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrolü kapsamında yol kontrolleri devam ediyor.

Hayvan hastalıkları ile mücadelede yol kontrolleri devam ediyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrolü kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli personellerimiz tarafından kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak yol kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Yetiştiricilerimizin yol kontrolleri sırasında cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları adına dikkat etmeleri gereken hususlar şunlardır. Şap Hastalığı başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina uygulaması bulunan bölgelerde, transit geçişler dışında hayvan hareketleri yasaktır. Koruma ve Gözetim Bölgeleri içerisinde bulunan işletmelerdeki hayvanların normal veya acil kesimi gerektiği durumlarda, bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimlerinden alınacak izinle, hayvanların il sınırları içinde en yakın kesimhaneye sevkine izin verilmektedir. Nakliye sırasında tüm hayvanların kulak küpelerinin takılı olması ve pasaportlarının yanlarında bulundurulması zorunludur. Yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamamaları için yukarıda belirtilen hususlara azami özen göstermeleri önemle rica olunur" denildi.

Hayvan hastalıkları ile mücadelede yol kontrolleri devam ediyor 1

Hayvan hastalıkları ile mücadelede yol kontrolleri devam ediyor 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motosiklet kazasında 20 yaşındaki sürücü öldüMotosiklet kazasında 20 yaşındaki sürücü öldü
Erzurum kent merkezinde 10 ayda bin 428 trafik kazasıErzurum kent merkezinde 10 ayda bin 428 trafik kazası

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.