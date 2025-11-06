Hayvan hastalıkları ile mücadelede yol kontrolleri devam ediyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrolü kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli personellerimiz tarafından kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak yol kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Yetiştiricilerimizin yol kontrolleri sırasında cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları adına dikkat etmeleri gereken hususlar şunlardır. Şap Hastalığı başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina uygulaması bulunan bölgelerde, transit geçişler dışında hayvan hareketleri yasaktır. Koruma ve Gözetim Bölgeleri içerisinde bulunan işletmelerdeki hayvanların normal veya acil kesimi gerektiği durumlarda, bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimlerinden alınacak izinle, hayvanların il sınırları içinde en yakın kesimhaneye sevkine izin verilmektedir. Nakliye sırasında tüm hayvanların kulak küpelerinin takılı olması ve pasaportlarının yanlarında bulundurulması zorunludur. Yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamamaları için yukarıda belirtilen hususlara azami özen göstermeleri önemle rica olunur" denildi.

