HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hayvan pazarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Iğdır’da il genelinde hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla yürütülen denetimler aralıksız sürüyor.

Hayvan pazarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Iğdır’da il genelinde hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla yürütülen denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan pazarında kapsamlı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Yetkililer, yapılan uygulamaların hayvan sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, pazar yerlerinde alınan tedbirlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti. Gerçekleştirilen dezenfeksiyon işlemleri ile hayvan pazarında hastalık risklerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 kardeş, yaralanan anne ve babalarının kucağında hastaneye getirildi2 kardeş, yaralanan anne ve babalarının kucağında hastaneye getirildi
Kahramanmaraş'ta kan donduran görüntü: İş makinesi 2 ve 8 yaşındaki kardeşleri ezdi!Kahramanmaraş'ta kan donduran görüntü: İş makinesi 2 ve 8 yaşındaki kardeşleri ezdi!

Anahtar Kelimeler:
Iğdır hayvan sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.