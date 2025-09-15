Hayvan pazarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Iğdır’da il genelinde hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla yürütülen denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan pazarında kapsamlı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Yetkililer, yapılan uygulamaların hayvan sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, pazar yerlerinde alınan tedbirlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti. Gerçekleştirilen dezenfeksiyon işlemleri ile hayvan pazarında hastalık risklerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır