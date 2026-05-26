HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hayvan pazarından kaçan inek ortalığı karıştırdı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kurulan hayvan pazarında kaçan bir inek ortalığı birbirine kattı. Kontrolden çıkan büyükbaş hayvan, park halindeki araçlara çarparak maddi hasara yol açarken o anlar pazarda kısa süreli paniğe neden oldu.

Hayvan pazarından kaçan inek ortalığı karıştırdı

Edinilen bilgiye göre, olay Gönen Hayvan Pazarı’nda meydana geldi. Pazarın kalabalık olduğu esnada bir inek kontrolden çıkarak hızla kaçmaya başladı. Sağa sola koşturan inek, çevrede park halinde bulunan bazı araçlara çarptı. Olayı gören vatandaşlar ve pazar esnafı, hayvanı yakalamak için adeta seferber oldu.
Kaçan inek, vatandaşların uzun uğraşları sonucunda boş bir alanda etrafı sarılarak yakalandı. Halatlarla tutulan ve vatandaşların müdahalesiyle yere yatırılarak güçlükle kontrol altına alınan ineğin yakalanma anı ise anbean görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların yere çöken hayvanı zapt etmek için yoğun çaba sarf ettiği görüldü.
Şans eseri kimsenin yara almadığı olayda, ineğin çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Hayvan pazarından kaçan inek ortalığı karıştırdı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yağmurun ardından Demirci semalarında renk cümbüşüYağmurun ardından Demirci semalarında renk cümbüşü
Yol verme tartışmasında sopalı saldırı 180 bin TL’ye patladıYol verme tartışmasında sopalı saldırı 180 bin TL’ye patladı

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.