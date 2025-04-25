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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile ABD Hazine Bakanı Bessent görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile ABD Hazine Bakanı Bessent görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in sosyal medya hesabından kendisiyle yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımını alıntılayarak açıklamada bulundu. Şimşek, verimli görüşme için Bessent'e teşekkür ederek, “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın liderliğinde, ticaret ile yatırımdan savunma, uzay, enerji, yapay zeka ve robotiğe kadar tüm alanlarda ABD ile stratejik ortaklığı derinleştirmeye ve genişletmeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.

Şimşek, iki ülkenin iş birliği yapması için büyük getirileri olacak muazzam potansiyel bulunduğunu kaydederek, “Ekonomik büyümeyi teşvik etmek, teknolojik ilerlemeyi sağlamak ve bölgesel barış ile güvenliğe yatırım yapmak için bu ivmeyi geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Mehmet Şimşek
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