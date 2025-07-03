Haziran ayında ne ekilir? Haziran ayında ekilen sebze ve meyveler

Her mevsimde yetiştirilmeye uygun olan meyve ve sebzeler bulunur. Hatta aylar için de aynı durum geçerlidir. Uygun zamanda üretilen meyve ve sebzelerin tadı da daha iyi olur. Tarım ve bahçecilikle ilgilenen kişilerin meyve ve sebze yetiştiriciliği hakkında hangilerinin hangi ayda ekilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmaları gerekir. Zira uygun dönemde ekilmeyen meyveler ve sebzeler şartlar uygun olmadığı için büyümeyecektir. Bu noktada haziran ayında hangi meyve ve sebzelerin ekileceği merak konusudur.
Yaz mevsiminin başladığı haziran ayı toprağın ısındığı, günlerin uzadığı ve güneşin daha yoğun hissedildiği bir dönemdir. Yaz mevsimindeki koşullar pek çok meyve ve sebze için ideal bir ortam sunar. Bilhassa bahçecilikle ilgilenenler, saksıda meyve sebze yetiştirmek isteyenler ya da profesyonel olarak tarım yapacak olan kişiler için verimli bir dönemdir.
Haziran ayında ekilebilecek sebzeler şu şekilde sıralanabilir:
Haziran ayı, domates ekimi için uygun bir aydır. Bilhassa fide dikimi yapıldığında sıcak toprakta daha hızlı köklenir ve kısa sürede büyümeye başlar.
Salatalık, sıcak iklimi seven ve bu dönemde hızla büyüyen bir sebzedir. Haziran ayında ekim yapılması halinde yaz boyunca bolca ürün elde edilir.
Patlıcan, sıcak havayı ve güneş ışığını seven bir sebzedir.
Bamya, sıcak hava koşullarına uygun ve yaz boyunca hasat edilebilen bir sebze olarak öne çıkar.
Taro, tropikal iklime özgü bir sebze olarak bilinse de sıcak aylarda bilhassa nemli bölgelerde yetişebilen bir sebzedir.
Tatlı mısır ekimi için haziran ayı oldukça uygun bir zamandır. Yaz boyunca büyüyen mısırlar ağustos-eylül aylarında hasat edilebilir.
Haziran ayında yetişebilen sebzelerden biri de rezene bitkisidir. Rezenenin hem yaprakları hem de kökleri tüketilebilir.
Roka, hızlı büyüyen ve ferahlık sağlayan lezzetiyle öne çıkan bir yeşillik türüdür. Haziran ayında direkt olarak toprağa ekilebilir.
Haziran ayında ekilebilecek meyveler ise şu şekildedir:
Kavun, sıcak toprağı seven ve yaz boyunca tatlı meyveler elde edilebilen bir bitkidir.
Sıcak havalara uygun ve geniş alanlarda büyüyen bir yaz meyvesidir.
Çok yaygın olmasa da haziran ayında ekilebilecek ilginç bir meyvedir. Yaz boyunca büyüyerek sonbaharda hasat edilebilir
Egzotik bir meyve olarak bilinen ejder meyvesi, sıcak yerlerde haziran ayında yetiştirilebilir. Bilhassa nemli yerde verimli yetişir.
Çarkıfelek meyvesi olarak da bilinen bu bitki haziran ayında ekildiğinde hızlıca gelişen ve besin değeri yüksek bir meyve sunar.
İncir, sıcak ve kurak iklimlere dayanıklı bir meyve olarak hızlıca kök salar ve büyüme sürecine girer.