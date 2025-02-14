Hazırlıklı olun, kış bitmedi! Kar geri dönecek... Hafta sonu artan sıcaklık Sibirya soğuklarıyla beraber adeta donduracak

İstanbul'u saran kar, kısa bir aranın ardından geri dönüyor! Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte karın tamamen gittiği düşünülürken, Meteoroloji uzmanı Orhan Şen’den şok eden açıklamalar geldi.

15 CM KAR BEKLENİYOR

Şen, “Kar İstanbul’u terk etti ama bu sadece bir süreliğine. Ay sonuna doğru yeniden kar yağacak, en az 15 cm kar yağacak” dedi. İstanbul’daki karın erimesiyle yollar çamura dönüşürken, şiddetli soğuk hava ve kar, Sibirya'dan geliyor. Şubat ayının 19'u ile 22'si arası olasılık yüksek gözüküyor.

ÖNCE ARTACAK SONRA AZALACAK

Yurt genelinde sıcaklıklar eksi 5 dereceye kadar düşecek. İstanbul’da hafta sonu sıcaklıklar 12 dereceye kadar yükselirken, soğuk hava dalgası ve kar, kışı tam anlamıyla geri getiriyor.