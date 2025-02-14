HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hazırlıklı olun, kış bitmedi! Kar geri dönecek... Hafta sonu artan sıcaklık Sibirya soğuklarıyla beraber adeta donduracak

Hazırlıklı olun, kış bitmedi! Kar geri dönecek... Hafta sonu artan sıcaklık Sibirya soğuklarıyla beraber adeta donduracak

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.02.2025 12:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’a kar geri dönüyor! Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte, 15 cm kar yağışı bekleniyor. Kar, İstanbul’u yeniden beyaza bürüyüp yolları adeta çamura çevirecek gibi duruyor.

Hazırlıklı olun, kış bitmedi! Kar geri dönecek... Hafta sonu artan sıcaklık Sibirya soğuklarıyla beraber adeta donduracak

İstanbul'u saran kar, kısa bir aranın ardından geri dönüyor! Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte karın tamamen gittiği düşünülürken, Meteoroloji uzmanı Orhan Şen’den şok eden açıklamalar geldi.

thumbs_b_c_00bc7bb6d55a51f81d21e041378423c2

15 CM KAR BEKLENİYOR

Şen, “Kar İstanbul’u terk etti ama bu sadece bir süreliğine. Ay sonuna doğru yeniden kar yağacak, en az 15 cm kar yağacak” dedi. İstanbul’daki karın erimesiyle yollar çamura dönüşürken, şiddetli soğuk hava ve kar, Sibirya'dan geliyor. Şubat ayının 19'u ile 22'si arası olasılık yüksek gözüküyor.

thumbs_b_c_2b2db10a66fd4ffb091f0fd55413e16b

ÖNCE ARTACAK SONRA AZALACAK

Yurt genelinde sıcaklıklar eksi 5 dereceye kadar düşecek. İstanbul’da hafta sonu sıcaklıklar 12 dereceye kadar yükselirken, soğuk hava dalgası ve kar, kışı tam anlamıyla geri getiriyor.

thumbs_b_c_4b40d560035430d87fdbbc2d3ee3e6c9

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul Orhan Şen Sibirya kar hava sicakligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray için AZ Alkmaar yenilgisi sonrası bomba iddia! "Bence son maçıydı"

Galatasaray için AZ Alkmaar yenilgisi sonrası bomba iddia! "Bence son maçıydı"

Bütün olarak yuttu! Kabus dolu görüntüler...

Bütün olarak yuttu! Kabus dolu görüntüler...

Türk Konsolosluğu önünde ortalık fena karıştı

Türk Konsolosluğu önünde ortalık fena karıştı

Cumhurbaşkanı adayını tiye aldı: "Erdoğan 'eyvah' demiş, İmamoğlu titremiş"

Cumhurbaşkanı adayını tiye aldı: "Erdoğan 'eyvah' demiş, İmamoğlu titremiş"

Bu nasıl yalnızlık! 3 yıl önce öldüğü sanılıyordu: Kahreden detay

Bu nasıl yalnızlık! 3 yıl önce öldüğü sanılıyordu: Kahreden detay

Kış bitiyor derken geri dönecek!

Kış bitiyor derken geri dönecek!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.