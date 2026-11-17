Türkiye’nin en yoğun havalimanlarından biri olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, kış sezonunun olumsuz hava koşullarına karşı operasyonel hazırlıklar titizlikle yürütülüyor. Meydan Otoritesi HEAŞ, her yıl eylül ayı itibarıyla başlattığı kış hazırlıkları kapsamında araç ve ekipman bakımlarını tamamlayarak buz önleyici (de-icing) stoklarını da güncelledi.

3 MİLYON METREKARELİK ALANDA 7/24 KESİNTİSİZ MESAİ

Eylül ayından mart ayı sonuna kadar her an kar yağacakmış gibi dört vardiya halinde 7/24 esasıyla göre görev yapan 125 kişiden oluşan HEAŞ Kar ve Buzla Mücadele Ekibi; 97 adet modern kar, buzla mücadele ve destek aracıyla sahada kesintisiz hizmet veriyor.

Operasyonlar kapsamında; her biri 3.000 ve 3.500 metre uzunluğundaki iki ana pist, 56 taksi yolu, 8 apron ve yaklaşık 3 milyon metrekarelik kaplamalı saha, uçuş emniyetinden ödün verilmeden titizlikle denetleniyor ve temizleniyor. Dönüşümlü olarak gerçekleştirilen pist temizliklerinde en son teknolojiye sahip ekipmanlar kullanılıyor.

GENİŞ ARAÇ FİLOSUYLA ÇOK YÖNLÜ MÜCADELE

HEAŞ bünyesinde kış şartlarıyla mücadelede kullanılan 97 araçlık modern filo; küreme, fırçalama, fanla üfleme ve sıvı uygulama yeteneklerine sahip donanımlardan oluşuyor. Filoda, çekerli tip kar küreme araçları (TIR), de-icing araçları, yüksek hızlı kar püskürtme makineleri (snowblower), pist yüzey sürtünme aracı ve skiddometer gibi özel donanımlı araçların yanı sıra follow-me araçları ve çok amaçlı traktörler yer alıyor. Küreme esnasında zemin temizliğinin ardından buzlanmanın önüne geçmek amacıyla de-icing sıvıları uygulanıyor. Ardından gerçekleştirilen hassas frenleme (sürtünme katsayısı) ölçümleriyle pistler en güvenli şekilde uçuş trafiği için hazır tutuluyor.

Gerçeğe Uygun Tatbikatlarla Tam Koordinasyon

Sezon öncesinde ve kış boyunca periyodik olarak gerçekleştirilen kar ve buzla mücadele tatbikatlarıyla, operasyonel süreçlerde görev alan tüm birimler arasındaki koordinasyon en üst düzeyde tutuluyor. Sabiha Gökçen Havalimanı Acil Durum Operasyon Merkezi'nde (ADOM) icra edilen planlama toplantılarının ardından sahaya inen ekipler, olası yoğun kar yağışı senaryolarına karşı reflekslerini sürekli canlı tutuyor. Yapılan tatbikatların ardından elde edilen verilerle operasyon planları sürekli güncellenerek en yüksek emniyet standartları sağlanıyor.

Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanları arasında yer alan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, güçlü altyapısı, son teknoloji filosu ve tecrübeli uzman ekibi sayesinde zorlu kış koşullarında dahi Türk sivil havacılığına kesintisiz ve güvenli hizmet vermeye devam ediyor.