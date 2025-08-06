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Hediyelik eşyaların arasından tarihi eser çıktı

Bursa’nın İznik ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, antika eşya satışı yapan iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Hediyelik eşyaların arasından tarihi eser çıktı

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Kılıçaslan Caddesinde H.T.’ye (52) ait antika eşya dükkana baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada İznik Müzesinde görevli sanat tarihçisi arkeologlar da hazır bulundu. Jandarma ekiplerinin antika dükkanında saatlerce süren titiz çalışmasında, orta ve yakın çağ Bizans dönemine ait oldukları belirlenen yaklaşık 190 parça objeye el konuldu.
El konulan parçalar Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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