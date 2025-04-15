Heimlich manevrası bu kez Sultangazi’de hayat kurtardı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Sultangazi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü İktisadi Denetim Zabıta Amirliği’nde görev yapan Zabıta Memuru Ataberk Evis, cadde üzerinde boğazına yemek parçası kaçan ve nefes almakta güçlük çeken genç adamın sendelediğini fark etti. Ardından genç adamın yanına giden Evis, yaptığı heimlich manevrası yaparak boğazına kaçan yiyecek parçasını çıkardı. Heimlich manevrasıyla genç adama yapılan müdahale anları güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır