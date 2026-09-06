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Hekimhan’da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 69 yaşındaki emekli öğretmen Erol Demirdoğan yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Hekimhan’da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Olay, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bölgede yalnız yaşayan Erol Demirdoğan’ın evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kapıyı açarak eve girdi. Ekipler, Demirdoğan’ı banyoda hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk kontrolde Demirdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir cinayet şüphesine rastlanılmaz iken Erol Demirdoğan’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hekimhan’da emekli öğretmen evinde ölü bulundu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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