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Helikopter kazası şehidi astsubay, Hatay’da toprağa verildi

Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir (35) memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Helikopter kazası şehidi astsubay, Hatay’da toprağa verildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Sikorsky S-70 tipi askeri helikopterin, önceki gün akşam saatlerinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerden Astsubay Hüseyin Zehir'in cenazesi, Ankara'daki törenin ardından memleketi Hatay'a getirildi.

Helikopter kazası şehidi astsubay, Hatay’da toprağa verildi 1

MALATYA'DAKİ KAZADA ŞEHİT OLMUŞTU: TOPRAĞA VERİLDİ

Payas ilçesindeki Payas Şehitliği'nde düzenlenen cenaze törenine şehidin babası Kenan Zehir, ailesi, yakınları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Hatay Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, 6'ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut, Hatay 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Demiral ve vatandaşlar katıldı.

Helikopter kazası şehidi astsubay, Hatay’da toprağa verildi 2

1 çocuk babası şehit Hüseyin Zehir'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Payas Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Helikopter kazası şehidi astsubay, Hatay’da toprağa verildi 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit Malatya cenaze
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