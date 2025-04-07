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Hem bariyere hem kaldırıma çarptı! Bursa'da kaza yapan sürücü yaralandı

Bursa'da önce bariyerlere ardından kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. O anlar, bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Hem bariyere hem kaldırıma çarptı! Bursa'da kaza yapan sürücü yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara Yolu Caddesi Yiğitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giderken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 34 FLF 951 plakalı otomobil, önce bariyerlere ardından yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, bir benzin istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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