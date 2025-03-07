Hem ceza yedi hem de işinden oldu! Narenciye taşıyan kamyon sürücü çakar lambası kullandı: Cezanın miktarı dudak uçuklattı

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Camuzcu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 38 yaşındaki Cüneyt Tekin, 3 Mart günü kamyonu ile narenciye taşırken, uygulama noktasına denk gelince polis tarafından durduruldu.

Polis Tekin’e kamyonunda sarı çakar bulunduğu için 138 bin lira para cezası uyguladı. Ayrıca Tekin’in ehliyetine el konulup, kamyonu da yediemine çekildi.

"BU KADAR AĞIR CEZASI OLDUĞUNU BİLSEM ÇAKARI ÇIKARIRDIM"

Tekin, çakarın cezası olduğunu bilmediğini gece aydınlatma için kullandığını belirterek, "Ben kamyonu 1.5 yıl önce aldım. Çakarı ben taktırmadım üzerinde vardı. Bu kadar ağır cezası olduğunu bilsem çakarı çıkarırdım. Hem 138 bin lira ceza yazıldı. Hem ehliyetim gitti hem de kamyonum gitti. İşsiz kaldım üstelik bu borcu ödeyecek param yok" diye konuştu.

"ÇAKARI OLANLAR KAMYONUNDAN ÇIKARSIN"

Tekin, kamyon sürücülerinin aydınlatma için çakar kullandığını anlatarak, "Kimse artık çakar kullanmasın. Tüm sürücülere sesleniyorum çakarı olanlar da kamyonundan çıkarsın. Ben bundan sonra asla çakarlı araç sürmem" dedi.

(DHA)