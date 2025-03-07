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Hem ceza yedi hem de işinden oldu! Narenciye taşıyan kamyon sürücü çakar lambası kullandı: Cezanın miktarı dudak uçuklattı

07.03.2025 11:05
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
07.03.2025 11:05
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Adana’da narenciye taşıyan bir kamyon sürücüsü, aracında çakar bulunması nedeniyle hayatının şokunu yaşadı. Polis kontrol noktasında durdurulan sürücüye tam 138 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu ve kamyonu bağlandı. Çakarın cezası olduğunu bilmediğini söyleyen 38 yaşındaki Cüneyt Tekin, kamyonu aldığında çakarın zaten takılı olduğunu belirterek, “Böyle bir ceza alacağımı bilseydim, hemen çıkarırdım. Şimdi işsiz kaldım, kimse çakar kullanmasın” diyerek diğer sürücülere uyarıda bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Camuzcu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 38 yaşındaki Cüneyt Tekin, 3 Mart günü kamyonu ile narenciye taşırken, uygulama noktasına denk gelince polis tarafından durduruldu.
Polis Tekin’e kamyonunda sarı çakar bulunduğu için 138 bin lira para cezası uyguladı. Ayrıca Tekin’in ehliyetine el konulup, kamyonu da yediemine çekildi.

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"BU KADAR AĞIR CEZASI OLDUĞUNU BİLSEM ÇAKARI ÇIKARIRDIM"

Tekin, çakarın cezası olduğunu bilmediğini gece aydınlatma için kullandığını belirterek, "Ben kamyonu 1.5 yıl önce aldım. Çakarı ben taktırmadım üzerinde vardı. Bu kadar ağır cezası olduğunu bilsem çakarı çıkarırdım. Hem 138 bin lira ceza yazıldı. Hem ehliyetim gitti hem de kamyonum gitti. İşsiz kaldım üstelik bu borcu ödeyecek param yok" diye konuştu.

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"ÇAKARI OLANLAR KAMYONUNDAN ÇIKARSIN"

Tekin, kamyon sürücülerinin aydınlatma için çakar kullandığını anlatarak, "Kimse artık çakar kullanmasın. Tüm sürücülere sesleniyorum çakarı olanlar da kamyonundan çıkarsın. Ben bundan sonra asla çakarlı araç sürmem" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Seyhan Ehliyet çakar lamba para cezası
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