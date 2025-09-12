HABER

Hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı! CHP davası merak edilirken Bahçeli, İYİ Parti'yi hatırlattı: "Bizden de ayrı bir parti oluştu"

Devlet Bahçeli'den hemen her söylediğiyle uzun süre konuşulacak bir röportaj geldi. İmamoğlu ve diğer belediye başkanları hakkındaki iddianameler konusunda tarih vererek çağrı yapan MHP lideri, CHP'nin 'mutlak butlan' davasıyla ilgili "Biz de geçmişte bunları yaşadık. Bizden de ayrı bir parti oluştu" dedi. Bahçeli ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok konuşulacak bir '2028' çağrısı yaptı. Bahçeli sosyal medya konusunda "Bana kalsa yarım saat içinde hepsini kapatırım" çıkışıyla da dikkat çekti.

Hazar Gönüllü

MHP lideri Devlet Bahçeli birçok konuda gündeme damga vuracak açıklamalar yaptı. Sabah gazetesine konuşan Bahçeli CHP'nin 15 Eylül'de görülecek davasından Ekrem İmamoğlu ve birçok CHP'li belediye başkanı hakkındaki soruşturmalara değin birçok konuda çarpıcı çıkışlara imza attı.

İşte Bahçeli'nin röportajından öne çıkan kesitler...

"SOSYAL MEDYAYI YARIM SAAT İÇİNDE KAPATIRDIM"

Sosyal medya ortamı hakkında neler söylemek istersiniz?
Sosyal medyanın kökü kazınmalı. Hem aile yapımız hem toplumsal barışımız hem de dayanışmamız ve yeni neslimizin sağlıklı yetişmesi açısından dikkatli olunması gerekiyor. Bana kalsa yarım saatin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım.

İMAMOĞLU HAKKINDA İDDİANAME ÇAĞRISI: TARİH VERDİ

'İmamoğlu ve diğer belediye başkanları hakkındaki soruşturmalarla ilgili iddianameler hazırlanmalı' açıklaması yapmıştınız.
Haklılar ise beraatleri sağlanmalı, suçlular ise gerekli cezayı almalılardır. Ekim ayı içerisinde iddianameler hazırlanmalı, kamuoyu ile paylaşılmalı ve mahkemeler başlamalıdır. Ve kısa zamanda da sonuçlanabilecek bir çalışma ortamına girebilmelidir. Bunu da yapabilecek çok değerli yargı mensubu var, bunlara da güvenmeliyiz.

"ADAYLIĞI TEKRAR DÜŞÜNÜRSE TAM DESTEK VERECEĞİZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızla nasıl bir dostluğunuz var?
Sayın Cumhurbaşkanımızla dostluktan ziyade bulunduğu makama karşı MHP'nin gösterdiği bir özen ve saygı vardır. Bu saygı samimiyetle karşılıklı olduğu zaman da birlikte düşünme ve paylaşma noktasına sizi taşır. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza tam destek veriyoruz. Türkiye 2 dönemden bu yana çok kritik aşamalardan geçmiştir. Özellikle 15 Temmuz ve sonrasında Cumhurbaşkanımızın değerli çalışmaları ülkemiz için yararlı olmuştur. Sosyal ve ekonomi meselelerinde sıkıntılar olabilir ancak bunlar aşılmayacak konular değil. İleride şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın görevine devamından yanayım. 2028'de de devam etmeli. Eğer tekrar bir cumhurbaşkanlığı adaylığını düşündüğü zaman MHP olarak tam desteğimizi vereceğiz.

"GEÇMİŞTE BİZDEN DE AYRI BİR PARTİ OLUŞTU"

15 Eylül'deki CHP davasından mutlak butlan kararı çıkar mı?
Bilemiyorum tabii. Ama süreç başlamıştır. İl kongreleri, il kurultayları gibi şeyler birbirini tamamlayarak devam eder. Biz de geçmişte bunları yaşadık. Bizden de ayrı bir parti oluştu. Dış müdahalelerle başkaları yön vermeye çalışmamalıdır. Geçmişte bize de benzer bir müdahaleye yapmaya çalıştılar ama Allah'a şükür netice alamadılar.

"AHMET TÜRK GÖREVE İADE EDİLMELİ, AHMET ÖZER TAHLİYE EDİLMELİ"

Öte yandan 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan Bahçeli, görevinden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün göreve iade edilmesi gerektiğini, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

