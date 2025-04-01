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Hem İYİ Parti'yi hem Yeniden Refah'ı geride bıraktı! Son seçim anketine damga vurdu: AK Parti ile CHP arasında makas dar...

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
01.04.2025 12:58
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Siyaset sahnesinde tarihi günlerin yaşandığı son günlerde yapılan bir seçim anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Zafer Partisi'nin İYİ Parti'nin önüne geçmesiyle iz bıraktığı ankette ilk iki sıradaki fark da oldukça dikkat çekici. İşte ORC Araştırma'nın gündem yaratacak son seçim anketinden gündem yaratacak ayrıntılar...

Hem İYİ Parti'yi hem Yeniden Refah'ı geride bıraktı! Son seçim anketine damga vurdu: AK Parti ile CHP arasında makas dar...

Hem Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hem de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının anketlerdeki dengeleri nasıl etkilediği merak konusuydu. 25-27 Mart tarihlerinde bir seçim anketi gerçekleştiren ORC Araştırma'nın paylaştığı sonuçlar kayda değer bir tablo ortaya koydu.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDA KIYASIYA REKABET

26 ilde 3 bin 160 kişiye "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ortaya çıkan sonuçlarda AK Parti ile CHP ilk iki sırayı paylaştı.

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DİKKAT ÇEKEN FARK

CHP yüzde 30,2 oranında oy alarak AK Parti'yi geride bırakıp birinci sıraya yerleşti. AK Parti ise yüzde 28,1 ile ikinci parti oldu.

Cumhur İttifakı ortağı MHP yüzde 8,0 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. DEM Parti ise yüzde 7,5 ile MHP'yi dördüncü sırada takip etti.

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İKİ PARTİYİ BİRDEN GERİDE BIRAKTI

Zafer Partisi ise hem Yeniden Refah Partisi'ni hem İYİ Parti'yi geride bırakarak beşinci sırada yer aldı. Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 5,1 oy alırken İYİ Parti yüzde 5, YRP ise yüzde 4,3 oranında oy aldı.

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İŞTE GÜNDEM YARATACAK SEÇİM ANKETİ

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Anahtar Kelimeler:
seçim anketi ORC Araştırma
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