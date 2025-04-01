Kılıçdaroğlu’ndan ‘aday olacak mısınız?’ sorusuna gündem yaratacak yanıt!

CHP’nin kayyum iddiaları nedeniyle olağanüstü kurultay kararı almasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan adaylığına talip olup olmayacağı da tartışma konusu olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti tüzüğünün verdiği yetkiyi kullandığını ve partinin 15 gün sonra olağanüstü kurultayı toplayacağını söylemesinin ardından bir yandan mahkeme süreci tartışılırken bir yandan da Kemal Kılıçdardoğlu’nun yeniden aday olup olmayacağı gündeme gelmişti.

O tartışmaların ardından Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi şu şekilde aktardı:

SİZ ADAY OLACAK MISINIZ?

CHP’nin 6 Nisan’da yapacağı olağanüstü kurultay, diğer olayların gerisinde gözüküyor. Mahkemenin kurultaya tedbir koyma olasılığı bulunduğu söyleniyor. Söylense de bu mümkün gözükmüyor. Kurultay kararı alındığında Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yapmıştı:

“Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz. Partimizin sayın genel başkanı ve genel merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum. Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız.”

Kılıçdaroğlu’na, kurultayda genel başkanlığa aday olup olmayacağını değişik şekillerde sordum, şunları söyledi:

“Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman ‘Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim’ diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur.”

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır