HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Hem konaklıyor hem filmlerini orada çekiyordu! Stanley Kubrick'in evi satışta

Yönetmen Stanley Kubrick’in 14 yıl boyunca yaşadığı ev satışa çıkarıldı.

Hem konaklıyor hem filmlerini orada çekiyordu! Stanley Kubrick'in evi satışta

‘The Shining’ ile ‘A Clockwork Orange ve 2001: A Space Odyssey’ gibi kült filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick’in 14 yıl boyunca yaşadığı ve bazı yapımlarını yönettiği İngiltere’deki evi satışa çıkarıldı.

PRODÜKSİYONU DA EVDE GERÇEKKLEŞTİRİYORDU

İngiltere’nin Hertfordshire bölgesindeki Barnet Lane, Elstree’de yer alan ve ‘Abbots Mead’ ismiyle bilinen mülk, Stanley Kubrick’in bir dönem yaşam alanıydı. Yönetmenin ‘The Shining’, ‘Barry Lyndon’ ile ‘A Clockwork Orange ve 2001: A Space Odyssey’ gibi filmlerin prodüksiyon süreçlerini bu evde yürüttüğü biliniyor. Evin dış cephesinde Kubrick’e adanmış mavi bir plaket bulunuyor.

STANLEY KUBRICK'IN EVİ NE KADAR? İŞTE FİYATI

Toplamda dokuz yatak odasına sahip ev, 9 milyon 410 bin dolara (yaklaşık 365 milyon 928 bin lira) satışa çıkarıldı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Yıldız: "Afrika'ya, geleceğin stratejik ortağı olarak bakıyoruz"Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Yıldız: "Afrika'ya, geleceğin stratejik ortağı olarak bakıyoruz"
Kurban Bayramı'na geri sayım başladı! Peki Arefe günü tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı?Kurban Bayramı'na geri sayım başladı! Peki Arefe günü tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı?

Anahtar Kelimeler:
Yönetmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Sinyaller başladı' Uzman isimden rakam geldi! 'Deneyecek gibi...'

'Sinyaller başladı' Uzman isimden rakam geldi! 'Deneyecek gibi...'

Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'

Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'

6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin sezonu açtı

6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin sezonu açtı

İmamoğlu pankartının indirilmesi sonrası 'sürpriz' sinyali

İmamoğlu pankartının indirilmesi sonrası 'sürpriz' sinyali

Gazeteci Fatih Altaylı'ya pankartlı tehdit!

Gazeteci Fatih Altaylı'ya pankartlı tehdit!

Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.