Hem suçlu hem güçlü! 'Polis teşkilatını sevmedim, sevmiyorum'

Bursa'da kaza ihbarına giden ekipler, 3.50 promil alkollü sürücüyle karşılaştı. Ehliyetine el konulacağını öğrenen sürücünün sözleri ise hayrete düşürdü. "Polis teşkilatını hiç bir zaman sevmedim, hala sevmiyorum" diyen alkollü sürücüye polisler de, "Aman sevme, ölüyoruz sev diye" cevabını verdi. İşinin aracıyla olduğunu ve ehliyetinin gitmesiyle sıkıntı yaşayacağını ifade eden sürücü, büyü yapacağını da iddia etti.

KAZAYA KARIŞTI

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi'nden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak maddi hasarlı kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Ekipler tarafından yapılan alkol kontrolünde sürücünün 3.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine el konulacağını öğrenen sürücü, polis ekiplerine ve çizdiği aracın sürücüsünün tavrına tepki gösterdi. Yaşanan durum üzerine olay yerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı takviye ekipler sevk edildi.

"POLİS TEŞKİLATINI HAYATIM BOYUNCA SEVMEDİM"

İşlemler sırasında panik yaptığı gözlenen sürücü, "Ehliyetim gitti, ben ehliyetle çalışıyorum" diyerek duruma itiraz etti. Polis ekiplerine "Polis teşkilatını hayatım boyunca sevmedim, hala sevmiyorum. Hayatta sevmem. Olmayacak yere ehliyetim gitti. Benim işim ehliyetle. Adamın arabası çizilmiş şikayetçi olacak" diyen sürücüye polisler, "O zaman içmeyeceksin" cevabını verdi. Polisler ayrıca, "Aman sevme, ölüyoruz sev diye" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜ' TEHDİDİ

Büyü yapacağını da söyleyen sürücü sözleriyle şok etti.

CEZADAN KAÇAMADI

Takviye ekiplerin müdahalesiyle ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülen sürücünün kullandığı araç yakınına teslim edildi.

Süleyman B.'ye alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

