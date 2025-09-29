HABER

Hem suçlu hem güçlü! Yaparken düşünmedi polis yakalayınca da isyan etti

Kayseri'de şoförlük yaptığını iddia eden bir kişi trafikte alkollü araç kullanınca ehliyetine iki yıl süreyle el konuldu. 2 yıl el konulmasının sebebi ise daha önce de aynı suçtan yakalanması. Sürücü yaptıkları yetmezmiş gibi bir de polisi suçlayarak, "Ekmeğimi sen mi vereceksin?" diyerek polise çıkıştı. Şüpheli 1 promilden fazla alkollü çıkması nedeniyle ifade vermek üzere karakola götürüldü.

SÜRÜCÜ, ALKOLLÜ ÇIKTI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde trafik uygulaması yapan ekipler, M.E. idaresindeki 38 AHZ 299 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler tarafından alkol testi yapılan M.E. 2.03 promil alkollü çıktı.

"EKMEĞİMİ SEN Mİ VERECEKSİN?"

Ehliyetine el konulacağını anlayınca polisle tartışan M.E., ekiplere ‘ekmeğimi sen mi vereceksin?' diyerek, ekipleri suçladı. Ehliyetine daha önceden el konulduğu belirlenen M.E.'ye ikinci kez alkollü araç kullandığı için ehliyetine 2 yıl süreyle el konularak, 11 bin 622 TL idari para cezası yazıldı.

M.E. 1 promilden fazla alkollü çıkması nedeniyle ifade vermek üzere karakola götürüldü.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

