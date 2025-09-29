Hem suçlu hem güçlü! Yaparken düşünmedi polis yakalayınca da isyan etti

Kayseri'de alkol alarak trafiğe çıkan ve şoför olduğunu iddia eden şahsın ehliyetine el konuldu. Şahıs, "Ekmeğimi sen mi vereceksin" diyerek, polisi suçladı.

SÜRÜCÜ, ALKOLLÜ ÇIKTI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde trafik uygulaması yapan ekipler, M.E. idaresindeki 38 AHZ 299 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler tarafından alkol testi yapılan M.E. 2.03 promil alkollü çıktı.

"EKMEĞİMİ SEN Mİ VERECEKSİN?"

Ehliyetine el konulacağını anlayınca polisle tartışan M.E., ekiplere ‘ekmeğimi sen mi vereceksin?' diyerek, ekipleri suçladı. Ehliyetine daha önceden el konulduğu belirlenen M.E.'ye ikinci kez alkollü araç kullandığı için ehliyetine 2 yıl süreyle el konularak, 11 bin 622 TL idari para cezası yazıldı.

M.E. 1 promilden fazla alkollü çıkması nedeniyle ifade vermek üzere karakola götürüldü.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır