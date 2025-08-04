Hem Süveyda hem Münbiç'te can kayıpları yaşanmıştı! ABD'den Suriye çıkışı: "Önümüzdeki yol Suriyelilere ait"

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç'e, Süveyda'da ise yasa dışı silahlı gruplar iç güvenlik güçlerine saldırı düzenlemişti. Can kayıplarının yaşandığı iki olayın ardından ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan sükunet ve diyalog çağrısı geldi.

ABD'DEN SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALAR SONRASI AÇIKLAMA: "ÖNÜMÜZDEKİ YOL SURİYELİLERE AİT"

"Dün Süveyda ve Menbiç’te rahatsız edici şiddet olayları yaşandı" diyen Barrack, "Diplomasi, şiddeti durdurmanın en iyi yoludur. Önümüzdeki yol Suriyelilere aittir. Tüm tarafları sükuneti korumaya ve farklılıkları kan dökmek yerine diyalog yoluyla çözmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'NİN MÜNBİÇ'E SALDIRISINDA 7 KİŞİ YARALANDI

AA'nın aktardığına göre; dün terör örgütü PKK/YPG'nin, işgal ettiği bölgelerden Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç'in güney kırsalına düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, Suriye Ordusu birlikleri, dün saat 21.40'ta Münbiç kırsalındaki Keyyariyye köyü yakınlarında, PKK/YPG'nin, konuşlu birliğe sızma girişimini engelledi.

Haberde, "SDG güçleri, bilinmeyen sebeplerle ve sorumsuz bir şekilde, Keyyariyye köyü ile çevresindeki sivil yerleşim alanlarını roketlerle hedef aldı. Saldırılar sonucu 4 asker ile 3 sivil yaralandı." bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, Suriye Ordu birliklerinin, sivil yerleşimlere ateş açan noktalara karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.

SÜVEYDA'DA SİLAHLI GRUPLARIN SALDIRISINDA 1 GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde yasa dışı silahlı grupların ateşkesi ihlal ederek iç güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda 1 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan bir güvenlik kaynağı, "Şam yönetimiyle varılan ateşkesi ihlal eden yasa dışı silahlı gruplar, iç güvenlik kuvvetlerine ateş açtı. Bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti." dedi.

El İhbariyye'nin haberinde, saldırının, hükümetin Süveyda'da güvenliği yeniden tesis etme, hizmetleri canlandırma ve normal yaşamı sağlama yönündeki çabalarıyla eş zamanlı gerçekleştiği vurgulandı.

Bu saldırıların, söz konusu grupların Süveyda'yı kaos, istikrarsızlık ve gerilim ortamında tutma niyetini açıkça ortaya koyduğu belirtilen haberde, yaşanan güvenlik ihlallerinin, bölge halkına ulaşmaya çalışan insani yardım konvoylarının çalışmalarını da olumsuz etkilediği ifade edildi.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır