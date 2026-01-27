HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hem yağış hem fırtına geliyor! Meteoroloji'den 17 il için uyarı

Yurdun büyük bir bölümü kışın en şiddetli günlerini yaşarken meteorolojiden de yeni bir uyarı geldi. 17 il için sarı kod verildi ve vatandaşlara dikkatli olun çağrısı yapıldı. Fırtına ve sağanak nedeniyle olabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önlem alınması çağrısı yapıldı. İşte sarı kod verilen 17 il...

Hem yağış hem fırtına geliyor! Meteoroloji'den 17 il için uyarı
Ufuk Dağ

Türkiye’nin batısı, hafta başından itibaren yağışlı bir sistemin içine girdi. Sistemin kuvvetli sağanak ve fırtına getirmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de Batı Akdeniz ve Ege bölgelerinde çok sayıda şehir için “sarı kodlu” uyarıda bulundu.

Hem yağış hem fırtına geliyor! Meteoroloji den 17 il için uyarı 1

VATANDAŞLARA 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın ise Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde güney (Lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (saatte 50-90 kilometre) hızında eseceği uyarısı yapıldı. Yetkililer; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Hem yağış hem fırtına geliyor! Meteoroloji den 17 il için uyarı 2

ÇARŞAMBADAN SONRA AZALACAK

Yağışlı sistem, çarşamba ve perşembe günlerinden itibaren iç kesimlere doğru ilerleyecek. Yurt genelinde sıcaklıkların yağışla birlikte çarşamba gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak hissedilir derecede azalacağı kaydedildi.

Hem yağış hem fırtına geliyor! Meteoroloji den 17 il için uyarı 3

BAZI ŞEHİRLERDE KAR ETKİLİ OLACAK

MGM raporuna göre, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte hafta ortasında aralarında İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’daki şehirlerde kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da da sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece altında kalacağı tahmin ediliyor.

Hem yağış hem fırtına geliyor! Meteoroloji den 17 il için uyarı 4

SARI KOD VERİLEN 17 İL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay, Adana, Mersin, Burdur, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Giresun, İzmir, Kastamonu, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası başlıyorAziz İhsan Aktaş suç örgütü davası başlıyor
Şiddetli rüzgar, söktüğü kamelyayı bozmadan yola kondurduŞiddetli rüzgar, söktüğü kamelyayı bozmadan yola kondurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Fırtına uyarı il
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı

"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.