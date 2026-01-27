Hem yağış hem fırtına geliyor! Meteoroloji'den 17 il için uyarı

Türkiye’nin batısı, hafta başından itibaren yağışlı bir sistemin içine girdi. Sistemin kuvvetli sağanak ve fırtına getirmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de Batı Akdeniz ve Ege bölgelerinde çok sayıda şehir için “sarı kodlu” uyarıda bulundu.

VATANDAŞLARA 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın ise Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde güney (Lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (saatte 50-90 kilometre) hızında eseceği uyarısı yapıldı. Yetkililer; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

ÇARŞAMBADAN SONRA AZALACAK

Yağışlı sistem, çarşamba ve perşembe günlerinden itibaren iç kesimlere doğru ilerleyecek. Yurt genelinde sıcaklıkların yağışla birlikte çarşamba gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak hissedilir derecede azalacağı kaydedildi.

BAZI ŞEHİRLERDE KAR ETKİLİ OLACAK

MGM raporuna göre, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte hafta ortasında aralarında İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’daki şehirlerde kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da da sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece altında kalacağı tahmin ediliyor.

SARI KOD VERİLEN 17 İL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay, Adana, Mersin, Burdur, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Giresun, İzmir, Kastamonu, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.