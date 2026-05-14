Hendek'te fabrikadaki patlamada yaralanmıştı: Hayatını kaybetti!

Hendek'te bir fabrikada patlama meydana geldi. Yaralanan Tayfun Atış, hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada patlama meydana geldi. Tayfun Atış, bu patlamada yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

6 GÜN SÜREN TEDAVİYE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Hendek 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşti. Transmisyon kayışı ve konveyör bandı üreten fabrikada, 8 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 7'si tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

Vücudunda yanıklar oluşan Tayfun Atış, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak 6 gün süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti. O evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

