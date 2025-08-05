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Henüz 3 aylık evlilerdi! Yeni evli çifti ayıran kaza kamerada

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Burdur'da yaşanan kaza yeni evli çifti ayırdı. Kazada kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Hüseyin Öz (41) yaralanırken, 3 ay önce evlendiği eşi İlknur Öz (34) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Özgür Mahallesi 1'inci Oto Tamirciler Sitesi kavşağında saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada; Hüseyin Öz yönetimindeki 15 AD 176 plakalı motosiklet ile H.C.G. (21) yönetimindeki 20 AIG 917 kamyonet çarpıştı.

Henüz 3 aylık evlilerdi! Yeni evli çifti ayıran kaza kamerada 1

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi olarak çalışan motosiklet sürücüsü Hüseyin Öz'ün yaralandığı kazada eşi İlknur Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Henüz 3 aylık evlilerdi! Yeni evli çifti ayıran kaza kamerada 2

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Hüseyin Öz'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlknur Öz'ün cansız bedeni otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

5 MAYIS'TA EVLENMİŞLER

Henüz 3 aylık evlilerdi! Yeni evli çifti ayıran kaza kamerada 3

Kamyonet sürücüsü H.C.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hüseyin Öz ve İlknur Öz'ün 5 Mayıs'ta evlendiği öğrenildi.

Henüz 3 aylık evlilerdi! Yeni evli çifti ayıran kaza kamerada 4

Diğer yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kamyonet ve motosikletin kontrolsüz kavşakta çarpışması, motosikletteki çiftin yola savrulması yer aldı.

(DHA)

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Burdur
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