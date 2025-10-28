HABER

Bir anda hepsi birden sırtını döndü! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde protesto kameraya böyle yansıdı

Hazar Gönüllü

Tartışmalı seçimlerin ardından AK Parti'ye geçen Bayrampaşa Belediyesi'nde bugün ilginç bir olay yaşandı. 1 oy farkla belediye başkan vekili seçilen İbrahim Akın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen törende beklenmedik bir protestoyla karşılaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Bayrampaşa Belediyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bugün düzenlenen çelenk koyma töreniyle başladı. Törene, Belediye Başkanvekili İbrahim Akın'a yönelik protesto damga vurdu.

HEPSİ BİRDEN ARKASINI DÖNDÜ

İbrahim Akın anıta çelenk bırakacakken birdenbire vatandaşlar ve CHP'li üyeler sırtlarını döndü. Protesto anı kameraya yansıdı.

CHP'DEN PAYLAŞIM

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı da o anları sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımda "Halk iradesini yok sayanları biz de saymıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet alma", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "zimmet" suçları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.

Başkan Vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025'te yapılan Meclis Toplantısı'nda Meclis Üyesi İbrahim Kahraman Belediye Başkan Vekili olarak seçilmişti.

İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 9 Ekim 2025'te Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminin iptali için açılan dava kapsamında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'de toplanmasını uygun görmüştü.

Yapılan 3 tur oylamada adaylar seçilecek yeterliliği sağlayamayınca geçilen dördüncü turda AK Partili İbrahim Akın 19 oyla başkan vekili seçilirken, CHP'nin adayı Öztürk 18 oy almıştı.

