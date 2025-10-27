HABER

Hepsi kantinden aynı yemeği yemiş! Mersin'de 26 öğrenci okuldayken hastanelik oldu

Mersin'den tedirgin eden bir haber geldi. Okul kantininden yemek yiyen birçok öğrenci rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumları hakkında son bilgi gelirken yedikleri yemek de ortaya çıktı.

Hepsi kantinden aynı yemeği yemiş! Mersin'de 26 öğrenci okuldayken hastanelik oldu

Tarsus'a bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Şehit Sabri Acem Ortaokulu kantininden bugün yöreye özgü patatesli sıkma yiyen öğrenciler rahatsızlandı.

26 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Zehirlenme şüphesiyle idareciler, durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Rahatsızlanan 26 öğrenci okula gönderilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Hepsi kantinden aynı yemeği yemiş! Mersin de 26 öğrenci okuldayken hastanelik oldu 1

TABURCU OLDULAR

Gerekli müdahaleleri yapılan, hayati bir riski bulunmadığı belirtilen öğrencilerin tamamı daha sonra taburcu oldu.

Olayla ilgili tarım, milli eğitim ve belediyeden görevlilerin okulun kantininde inceleme yaptığı ve numuneler aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hepsi kantinden aynı yemeği yemiş! Mersin de 26 öğrenci okuldayken hastanelik oldu 2

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

