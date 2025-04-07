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Hepsini kendi maaşından ödedi! Şişli'de kent lokantaları iki hafta sonra açıldı: Resul Emrah Şahan cezaevinden paylaştı

Şişli Belediyesi, ilçedeki kent lokantalarının bugünden itibaren yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB'ye yönelik operasyonda CHP'li Şişli Belediyesi'ne kayyum atanmış, 19 Mart'tan bu yana kent lokantaları kapalı kalmıştı. Görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan, lokantalar açılınca tüm yemeklerin ücretini kendi maaşından ödediğini duyurdu.

Hepsini kendi maaşından ödedi! Şişli'de kent lokantaları iki hafta sonra açıldı: Resul Emrah Şahan cezaevinden paylaştı
Hazar Gönüllü

Resul Emrah Şahan'ın başkanlık görevinden uzaklaştırıldığı, yerine kayyım olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in atandığı Şişli Belediyesi'nde kent lokantalarının durumu yakından takip ediliyordu. Yaklaşık üç haftadır kapalı olan kent lokantaları bugün itibarıyla yeniden hizmete başladı.

ŞİŞLİ'DE 3 KENT LOKANTASI BULUNUYOR

Dört öğün yemeğin 40 TL olduğu Şişli'deki kent lokantalarının ilki gezici kent lokantası olarak hizmet girmiş, ikincisi Mahmut Şevket Paşa mahallesinde açılmıştı. Üçüncüsü ise İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunmakta.

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İKİ HAFTA SONRA AÇILDILAR

Belediyeden dün kent lokantalarıyla ilgili yeni gelişme duyurulmuştu. Malzeme ve personel işlemlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada lokantaların bugün hizmet vermeye başlayacağı bildirilmişti. Bu sabah itibarıyla kent lokantaları günler sonra yeniden açıldı.

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TUTUKLU ŞAHAN: TÜM YEMEKLERİN ÜCRETİNİ ÖDEDİM

Bu arada cezaevindeki Resul Emrah Şahan X hesabından kent lokantalarının yeniden açılmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı. El yazısını paylaşan Şahan "Sevgili Şişlililer; kent lokantalarımızdaki her tabak, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın bir parçasıdır. Bugün açıldığını duyunca, başkanlık maaşımla tüm yemeklerin ücretini sizin adınıza ödemek istedim. Kent lokantaları bir lütuf değil, halkın hakkıdır. Bu hakka sahip çıkan herkese yürekten selam olsun" ifadelerine yer verdi.

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NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirmişti. Açıklamada, Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı ve Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği ifade edilmişti.

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AK PARTİLİ DEMİR: KAPANAN KENT LOKASI GERÇEĞİ ŞUDUR

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Şişli'de kapanan Kent Lokantası gerçeği şudur, 19 Mart'ta CHP'li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapmadığı için, dolayısıyla yemek yapacak malzeme olmadığı için bizzat CHP tarafından kapatılmıştır. Sorunun kaynağı ve sebebi, CHP Belediyesinin beceriksizliğidir." ifadelerini kullanmıştı.

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Şişli Şişli Belediyesi lokanta Kent Lokantası
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