Her anımızı takipteler: Hassas verileriniz riskte! Konumunuzdan manipüle bile edebiliyorlar

Surfshark’ın son araştırmasına göre, sosyal medya devleri kullanıcıların konum verilerini topluyor. Bu uygulamalar arasında X, zirvede yer alırken; Instagram, Threads ve Facebook onu takip ediyor. Araştırma, hassas konum verilerinin reklamcılıktan siyasi manipülasyona kadar pek çok alanda kullanılabileceğini ortaya koydu. VPN’ler IP adresini gizlese de GPS ve Bluetooth üzerinden toplanan verileri engelleyemiyor.

Çiğdem Sevinç

VPN hizmeti sağlayıcısı Surfshark’ın yaptığı son araştırma, sosyal medya platformlarının konum verisi toplama alışkanlıklarını gözler önüne serdi.

Çalışmaya göre X, kullanıcılarının konum bilgilerini en yoğun şekilde toplayan ve bu bilgileri en fazla işleyen uygulama oldu.

Onu Instagram, Threads, Facebook, Pinterest, Snapchat, LinkedIn ve YouTube izledi. LinkedIn ve YouTube’un ise diğerlerine kıyasla konum verilerini çok daha sınırlı düzeyde işlediği ve yalnızca algoritmalar ile uygulamanın temel işleyişinde kullandığı belirtildi.

Araştırma, Apple App Store’daki en popüler 10 sosyal medya uygulamasının varsayılan konum izinlerini mercek altına aldı. Ortaya çıkan tabloya göre birçok platform kullanıcılarından geniş ölçekte veri talep ediyor. Özellikle X ile Zuckerberg’e ait Instagram, Threads ve Facebook, konum bilgisi toplama konusunda başı çekiyor.

KONUM VERİLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Akıllı telefonlar iki tip konum bilgisi depoluyor: genel (yalnızca bulunduğunuz bölgeyi gösteren) ve hassas (GPS, Bluetooth ve IP adresi üzerinden kesin koordinatları belirleyen) veriler.

Surfshark CTO’su Donatas Budvytis, hassas konum verilerinin en değerli kullanıcı bilgisi kategorisine girdiğini vurguluyor. Budvytis’e göre bu verilerle kişilerin rutinleri, davranış kalıpları ve alışkanlıkları çıkarılabilir; hatta bu bilgiler reklamcılıktan siyasi manipülasyona kadar pek çok amaçla kullanılabilir.

EN ÇOK VERİ TOPLAYAN X OLDU

Araştırmada sekiz sosyal medya uygulamasının hassas konum verisi talep ettiği belirlendi. X’in başı çektiği listede Instagram, Threads, Facebook ve Pinterest de kullanıcılarının detaylı konum bilgilerini talep eden uygulamalar arasında yer aldı.

Snapchat daha kısıtlı veriyle yetinirken, LinkedIn ve YouTube neredeyse hiç hassas konum talebinde bulunmuyor.

Toplanan bu bilgiler, sosyal ağların reklamverenlere daha hedefli seçenekler sunmasına imkân tanıyor. X ve Pinterest’in, bu verileri kullanıcıları takip amaçlı da kullanabileceği iddialar arasında.

VPN TEK BAŞINA KORUMUYOR

VPN’ler internet trafiğini şifreleyip IP adresini gizleyerek çevrimiçi güvenliği artırsa da GPS ve yakındaki ağlardan toplanan hassas konum verilerine karşı yeterli değil.

Yani IP adresiniz bir şehirde görünse bile, GPS’iniz başka bir konumu işaret ettiğinde sosyal medya platformları GPS verisine güveniyor.

Bu da VPN kullanımının özellikle kamusal Wi-Fi ağlarında gerekli olduğunu, ancak sosyal ağların konum toplamaya devam ettiğini gösteriyor.

